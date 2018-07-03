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救溺水兒父母雙亡 4個孩子頓成孤兒

2018-07-03 00:46聯合報 記者吳淑君賴郁薇／新北報導

失去父母的四個孩子，在醫院忍不住大哭。 記者吳淑君／攝影
失去父母的四個孩子，在醫院忍不住大哭。 記者吳淑君／攝影
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「快醒醒，妳不可以這樣放下孩子，妳責任未了啊！」新北市林姓男子一家六口昨天到雙溪灣潭溪戲水，林姓夫妻為了搶救落水小孩，奮不顧身下水搶救，卻因抽筋而溺水雙亡，四個孩子頓成孤兒。林父趕到醫院見媳婦最後一面時不斷哭喊，泣不成聲。

搭警車下山的四個小孩驚魂未定，再見到媽媽、爸爸已成為冰冷屍體，四人在病床前放聲痛哭；姑姑安慰他們，「爸爸媽媽是保護你們，知道嗎？你們要乖乖的，不要擔心，姑姑會照顧你們。」原本快樂的家庭旅行竟成天人永隔，令人鼻酸。

警方調查，四十二歲林姓男子昨天帶卅四歲張姓妻子與四名兒女，到新北市雙溪區灣潭溪戲水；下午二點多，排行老三的九歲女兒不慎踩空滑落潭內，十三歲大兒子見狀趕緊游泳救妹，把妹妹救上岸後，自己感覺快溺水了，大聲呼救。

林姓男子見兒子溺水，奮不顧身下水搭救，但腿部抽筋受困；林妻見狀拿木頭搭救，因搆不到林，也下水幫忙，卻也疑似抽筋並誤入深水區，一時慌了手腳而雙雙溺水。

夫妻溺水時，大兒子已順勢上岸，四名孩子見父母溺水，奮力一起呼救。「救命、有人溺水…」距離意外現場約五十公尺的居民聽到呼救聲趕往察看，其中一人用水管綁著另一人下水援助，約五分鐘後救起夫妻倆，但兩人已無呼吸，立刻打電話報警。

因出事地點距離派出所十一公里、距離最近的消防隊約廿公里，新北市消防局一一九救災救護指揮中心據報後，透過電話指導居民施以心肺復甦術急救；消防局救護人員在獲報四十分鐘後趕到，林姓夫妻呈現缺氧狀態，送醫搶救至昨天下午五點左右宣告不治，焦急守候的家屬難以置信痛失親人，悲慟難忍。

地方居民指出，雙溪灣潭溪沿溪有步道可以抵達坪林，號稱台灣奧之細道步道，夏天很涼爽，好像在走森林浴；但溪潭有深有淺，會到該處戲水的人不多。

新北市社會局社工到醫院協助，確定林家一男三女等四名幼子均由家屬照料撫養，將持續追蹤關心。

夫妻

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