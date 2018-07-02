男子剛從醫院走出 違規穿越馬路遭賓士車撞死

2018-07-02 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市一名62歲陳姓男子，今天上午10時許，走路行經新店復興路，未依規定行走斑馬線，違規穿越分隔島，當場被駕駛賓士車的53歲陸姓男子撞上，陳當場被撞飛，頭部撞擊分隔島，警消到場時他已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

警方調查，陸男說，今天中午到新店用餐，駕車行經該處時，突然看到黑影竄出，雖然立即煞車，仍然撞上，當下就打電話報警；消防人員到場時，陳因頭部遭受重擊大量出血，當場已無生命跡象。