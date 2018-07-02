母車禍身亡留下便當 廚師兒痛哭：母親最後一堂課

2018-07-02 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



大溪台7線發生婦人騎機車與小貨車車禍，婦人送醫宣告不治，他兒子到大溪分局領回母親遺物PO文令人鼻酸。圖／警方提供 分享 facebook 桃園市台7線兩蔣園區前方，6月30日發生小貨車與機車撞擊車禍，騎機車70歲簡姓婦人撞擊重傷送醫急救不治，「母親給我上的最後一堂課…」，他兒子在臉書「爆怨公社」PO文表示，他到警局領回母親的遺物，看到「便當」裡東倒西歪的飯菜，回想起與母親間的對話，止不住眼淚，不禁痛哭失聲。他的貼文PO出，立即引發網友鼻酸，紛紛留言「就哭出來吧！」「別傷心，你母親永遠都在你的心中」!

大溪警方今天上午表示，大溪復興路一段往復興方向，簡姓婦人（70歲）騎機車，行經台7線在兩蔣園區前不遠，與一輛小貨車發生撞擊車禍意外，簡婦在撞擊中重傷，救護人員送醫急救仍宣告不治，雙方酒測無酒精反應，車禍肇事責任仍在調查中。

一名網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，他的母親騎機車出門，遭貨車從後方撞擊，彈飛到路邊車輛後車底，到醫院前已沒有呼吸心跳，經過1個多小時搶救後，仍傷重身亡。他接獲噩耗，悲痛不已，看到肇事者已崩潰到不知該說什麼，問對方：「你有沒有老婆小孩？你有沒有父母？」，要求他在母親出殯前來上香，更痛斥「你現在跟我道歉有什麼用？」

他的母親騎機車出門，遭貨車從後方撞擊，彈飛到路邊車輛後車底，到醫院前已沒有呼吸心跳，經過1個多小時搶救後，仍傷重身亡。他接獲噩耗，悲痛不已，看到肇事者已崩潰到不知該說什麼，問對方「你有沒有老婆小孩？你有沒有父母？」，要求他在母親出殯前來上香，更痛斥「你現在跟我道歉有什麼用？」

他昨天到警局領取母親機車內遺物，回家打開看便當盒時，他真的大哭了，只見便當裡的飯菜變得東倒西歪，他回想起不久前與母親的對話，身為廚師的他告訴媽媽「我現在是在做吃，都是做給跟妳孫子們差不多大小的小朋友吃！」，他媽媽提醒要他小心，他回應「我知啦！我都當是煮給自己兒子們吃的在煮、在顧！」，他媽媽說，「本來就是要安內，要簡單、要健康、要用心」。