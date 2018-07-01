男子悶死重症妹輕生 竹縣府籲把握政府資源

2018-07-01 23:12 中央社 新竹縣1日電



新竹縣竹東鎮今天發生姜姓男子悶死重症妹妹後再輕生的悲劇，警方初步調查，姜男疑因照顧壓力選擇結束2人生命。新竹縣政府社會處呼籲，把握政府相關福利與資源，度過難關。

新竹縣警方下午1時30分接獲民眾報案，指竹東鎮陸豐里一處透天住宅內有人輕生，警方立刻會同報案者趕抵現場，在三樓發現39歲姜姓男子與其妹妹38歲姜姓女子陳屍在地板上，身上已有明顯屍斑，姜女臉部以濕毛巾蓋住，姜男則用毛巾摀住口鼻後，用塑膠袋套住頭部，再以膠帶纏住脖子，初判均為窒息而死。

員警透露，姜男的姐姐在下午1時許接獲姜男發送的手機簡訊，內容大略提到「要帶妹妹離開」，並強調訊息是用預約90分鐘後再發出的方式傳送，當家人接獲訊息、報警、趕抵現場時，已來不及阻止悲劇發生。

鄰居受訪表示，據他們了解，姜姓妹妹患有腦性麻痺，有輕度智障、軟骨症，但疑似沒有向官方申請補助，也不是單位列管的高風險家庭，由姜姓男子與父母一起照顧。

新竹縣政府社會處長李國祿受訪指出，以姜姓一家狀況來看，姜姓妹妹屬極重度身障身分，但家境是否為低收入或中低收入戶高風險家庭，有待明天上班日確認，若有需要，社政單位都會給予相關協助。

李國祿指出，因為個案身障程度屬於極重度，若是低收入或中低收入戶，就符合月領新台幣8499元生活補助；若個案不是屬低收入或中低收入戶，但最低生活費未超過2.5倍，且每人每月未超過政府當年公布最低生活費用標準2.5倍，且財產未超過650萬元者，則可符合月領4872元。

「不要放棄任何資源。」李國祿說，即使身障者因家境不錯，可能無法申請上述相關生活補助，仍可向鄉鎮市公所、縣府社會處申請居家服務、喘息服務等長照2.0的相關資源，讓身障者與照顧者都能調整身心狀態或適度休息，政府的福利都會陪伴民眾度過難關。

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