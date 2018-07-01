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疑體力不支 民眾受困蘇澳烏岩角海蝕洞

2018-07-01 14:41中央社 宜蘭縣1日電

宜蘭縣消防局今天上午10時許接獲海巡單位轉報，一位民眾穿著蛙鞋疑似體力不支受困在蘇澳鎮烏岩角旁一處海蝕洞內，蘇澳分隊及特搜大隊馬賽分隊隨即派遣人車前往救援。

消防局表示，搜救人員截至上午11時47分尚未接觸到受困民眾，海巡單位也派遣船艇趕赴現場救援。

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