埔里工寮大火燒光上萬包香菇和機具 財損逾百萬

2018-07-01 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



埔里鎮武界路今晨發生香菇工寮大火，粗估財損達120萬元。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

南投縣埔里鎮武界路今晨發生工寮火警，一家香菇工寮清晨5時許突遭熊熊烈火吞噬，濃煙不斷竄出，埔里、魚池等消防分隊都前往支援滅火，火勢雖在1小時內就控制住，但上百坪工寮內的香菇太空包和貨車、挖土機等機具都付之一炬，初估財損達120萬元，所幸屋主一家及時逃生，無人員傷亡，起火原因仍待警消調查調查釐清。

南投縣政府消防局表示，今晨5時許獲報埔里鎮麒麟里武界路上有工寮起火，且火勢猛烈，隨即調派埔里、中心碑及魚池分隊等11車逾40名警消、義消前往灌救，唯因火場聯外道路狹窄，僅能讓1輛消防車通過，救援一度受阻，還好工寮附近有私人魚池，之後改以抽水直接灌救，火勢因此在1小時內就被控制撲滅。

警方調查，該處香菇工寮由潘姓屋主所有，但租給蕭姓菇農栽種香菇太空包，裡頭擺放香菇太空包，和大量農用物品，而今晨5時許，在該工寮附近工作的農民行經發現工寮竄出火苗，且擴散持續延燒，急得打119通報，同時叫醒潘姓屋主一家，及時疏散得宜，眾人逃過一劫，但香菇寮現場之後就陷入火海，上百坪的香菇工寮被燒得面目全非。