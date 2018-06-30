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士林夜市商圈火警 大量濃煙竄出

士林夜市商圈火警 大量濃煙竄出

2018-06-30 10:56聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市士林夜市商圈今天上午10時許，傳出火警，位於文林路12號的2層樓鐵皮建物，1樓起火，台北市消防局搶救中，初步了解無人受困。

士林夜市商圈傳出火警。記者李承穎/翻攝
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士林夜市商圈傳出火警。記者李承穎/翻攝
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