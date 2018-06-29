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汽車維修該選原廠或外廠？業務從三大角度分析優劣

騎士遭撞落河床喪命 無照男心虛肇逃

2018-06-29 14:19中央社 苗栗縣29日電

苗栗縣65歲劉姓男子騎機車行經公館鄉竹安橋時，遭自小客車碰撞，摔落約10公尺深河床，被拉回路面時已無生命跡象，肇事駕駛不知去向，直到警方找上門，坦承因無照心虛，一時心慌才肇事逃逸。

苗栗警分局今天指出，28日傍晚接獲通報，公館鄉竹安橋附近路段，發生車禍事故，員警到場發現一輛紅色重型機車橫倒在橋頭，機車騎士已摔落下方近10公尺深的河床，頭部遭受重創，血流不止。

救護人員趕抵現場，將傷患固定於長背板，再利用繩索、雙截梯，將傷者拉回路面，但64歲劉姓男子獲救時已無生命跡象，送醫急救仍傷重不治。

警方根據現場跡證研判，重型機車疑似遭其他車輛撞擊，除通知鑑識採證人員到場蒐證外，也馬上調閱鄰近上百支監視器畫面，果然發現1部黑色休旅車在意外發生前後，曾行經該路段，左前方保險桿也疑似損壞。

警方以車追人，3小時內迅速找到同住在公館鄉、同樣姓劉的43歲駕駛，他見員警找上門，才坦承因為沒有自小客車駕照，又向朋友借用車輛，擔心要負擔修理費，一時心慌才會不知所措，逃離現場。

警方指出，死者及肇事駕駛均無酒精反應，訊後依公共危險、過失致人於死等罪嫌將肇事男子移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局長江建宏表示，用路人發生交通事故，應依照規定放置警告標誌、撥打110報案和119救護電話、在事故雙方車輛位置劃線，最後等待員警到場等，以免誤觸法網、後悔莫及。

車禍
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