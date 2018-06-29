台中公園日月湖婦人疑溺斃

2018-06-29 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中知名景點台中公園日月湖今天早上一名婦人疑似落水溺斃，警方正調查她為何落水。

今早8點多，台中市消防局獲報，台中公園日月湖需救溺，派中區及大誠分隊，出動各式救災救護車3輛，消防人員10人，由中區分隊小隊長蕭智聰帶隊搶救。

消防隊員到場發現，74歲施姓婦人浮在湖邊，拉上岸檢視身體呈現僵硬。救護人員再次生命徵象評估，發現已明顯死亡，將大體交由警方處理，警方正通知家屬中。