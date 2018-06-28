金門2警官報考候用分局長 包辦前二名

2018-06-28 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



警政署縣市警察局候用分局長班第14期甄試昨日放榜，金門縣警局少年警察隊副隊長李益杰與交通警察隊隊長黃維章2人報考，皆順利錄取，還拿下全國「榜首」與「榜眼」的佳績，成績堪稱是歷年之最，也擊敗許多縣市的警界菁英，金門縣長陳福海今天也專程到警局嘉勉2人，並稱讚2人是「金門之光」，希望往後能持續有好的表現。

本次的全國分局長班共有84人報考，依其面試成績、測驗成績、陞職積分等3項分數總分擇優錄取30名。金門縣警察局長劉耀欽相當肯定2人平日的表現，還給予高分保薦。

劉耀欽說，此次同仁的表現相當績優，雙雙錄取，算是全國16個地方縣市中，少數有2人同時錄取，當中有些縣市還掛零，他們預計在下月16日至8月10日前往警大受訓，之後就會照名次分發，他特別致贈紀念品，並鼓勵所有同仁們應把握機會進修，加強個人知識學能，未來能為治安工作奉獻最好的服務。

目前在金門縣警察局少年隊副隊長李益杰，中央警察大學正科59期，銘傳大學公共事務研究所碩士畢業；歷任宜蘭縣警察局巡官、警察局巡官、課員、副所長、組長、局長室秘書、金湖分局副分局長、交通隊副隊長、及少年隊副隊長迄今，內外勤職務歷練完整。他除了是此次的榜首，去年參加警正班26期考試也榮獲全國「榜首」，在兩次重要考試中皆為全國第1名，同仁與有榮焉，道喜之詞不絕於耳。