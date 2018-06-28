韓劇明星加持 成墨鏡仿冒品店家賣點

2018-06-28 13:24 中央社 高雄28日電



韓劇明星宋仲基戴的墨鏡爆紅，成仿冒墨鏡賣家的賣點，保二警察總隊今天宣布查獲高雄一間眼鏡行販售多款仿冒知名品牌墨鏡。警方提醒，仿冒品可能因材質不佳會造成眼睛不適。

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵查第三隊長戴朝東說，日前獲報位於高雄市民生路附近的一家眼鏡行涉嫌販售仿冒墨鏡。

由於檢舉人指證歷歷，員警先前往查探，發現涉案人蔡姓男子為規避查緝，只將眼鏡賣給常客或由店員過濾顧客，增加查緝的難度。檢舉人指稱所購買標榜名牌眼鏡，使用一段時間後鏡片上字體就會模糊。

警方鍥而不捨請人分批多次前往消費，查知仿冒商品五花八門，販售仿冒精品眼鏡包括Ray Ban、GUCCI、DIOR、PRADA、CHANEL等品牌。尤其受到韓劇明星宋仲基戴的墨鏡近日爆紅，也成了蔡男促銷的賣點。

戴朝東表示，涉案人除標榜商品是知名品牌工廠直營價，自有品牌也以整付眼鏡加上潮牌鏡框配到好不到新台幣1500元，且促銷配眼鏡或買墨鏡不限金額再送一支品牌墨鏡。

警方完成蒐證並持搜索票查緝，查扣仿冒Ray Ban、Gentle Monster等品牌眼鏡500多件，侵權市值約500萬元。

戴朝東表示，涉案人店內展示的商品經鑑定有部分為真品，仿冒品則占大多數，以魚目混珠及標榜是知名品牌工廠直營價，仿品售價略低真品方式，利用真假貨一起賣手法詐騙消費者，涉犯刑法第339條詐欺罪以及商標法罪嫌。