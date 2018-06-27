暑期青年接觸毒品高峰 法務部強化反毒宣導

2018-06-27 20:34 中央社 台北27日電



法務部今天發布新聞稿指出，將於暑假期間加強推動各項毒品防制宣導措施，包括反毒行動博物館將在6月30日前進台中展出，7月中旬也會在北北基舉辦7場反毒相關生活營活動。

法務部表示，由於暑假期間常為青少年接觸毒品的高峰，為保護青少年健全成長，法務部配合行政院「新世代反毒策略」，將於暑假期間加強推動各項毒品防制宣導措施，包括「藥不藥、一念間」行動博物館將於6月30日至7月16日，配合中華民國童軍第11次全國大露營，於台中成功嶺展出。

此外，7月14日至15日，將結合慈濟大學於北北基辦理7場次「智慧成長、幸福未來～希望種籽暑期生活營」活動；8月11日辦理「FunPark童書夢工廠」創意說故事競賽「反毒創作組」決賽。

為深化親子共學，讓家長瞭解毒品的危害，進而提早採取防範措施，法務部、教育部、衛福部食藥署與慈濟大學將於8月18日、9月15日，結合基隆市、台中市政府辦理「無毒家園親子同樂探索營」，讓參與的親子從遊戲中認識毒品危害。

另外法務部也持續結合19個縣（市）政府，深入社區鄰里推動「前進社區」反毒巡講計畫，面對面提供毒品最新資訊，讓民眾瞭解毒品危害，目前已規劃辦理約700場次。

法務部期望，透過上述各項計畫，能建構出個人、家庭、社區多層次毒品防護網，讓青少年朋友能遠離毒害，保護他們健全成長，法務部也建置完成「反毒大本營」網站、「反毒總動員」臉書（Facebook）粉絲頁和Line@帳號，提供相關求助與最新毒品危害與防制資訊，及雙向溝通管道。