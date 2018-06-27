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為了家鄉味醃蒜頭 老翁倒路旁仍堅持要買

2018-06-27 15:23聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市高齡95歲雷姓老翁，體力不支倒坐在平鎮區中豐路旁，警方獲報趕往協助，被烈日曬暈且左腳受傷行動不便老翁，仍念念不忘要一定要買到，每天必吃的家鄉味醃蒜頭。警方得知原委，護送著他先到菜市場，心滿意足買好醃蒜後，再帶著他平安返家。

平鎮警分局平鎮派出所林信雄所長表示，95歲雷姓老翁早年隨國民政府來台後，定居在平鎮南勢地區一帶，目前跟70多歲妻子居住，小孩都在台北工作。

今天上午10時許，雷翁妻子到平鎮山仔頂傳統市場買菜時，老翁忘了叮囑妻子，要購買傳統家鄉味醃蒜。心一急竟冒著烈日當頭，想自己步行到1公里外的市場購買。

老翁才走500多公尺，因氣溫過高，加上早年左腳打仗時受過槍傷，體力不支倒坐平鎮區中豐路上，路人見狀報警。警員到場發現老翁疑有輕微中暑現象，先將他載回派出所休息。老翁妻子返家後不見老翁蹤影，還以為他去鄰居家串門子，接到警方電話，也嚇了一大跳。

老翁向警員表示，早年行軍打仗時，醫藥不發達，如果肚子痛的時後，大家都會吃蒜頭，醃蒜頭有多種風味，他故鄉貴州老家醃漬的蒜頭最對味。剛好山仔頂傳統市場內有同鄉在賣，一吃就吃了幾10年。

今天清晨老翁妻上菜市場買菜，老翁發現家中醃蒜快吃完了，卻忘了叮嚀妻子採買，心一急才獨自出門趕去市場。老翁對酷愛的醃蒜念念不忘，警員也好人做到底，開車載著老翁及趕來派出所妻子，先到菜市場購買醃蒜後，再載著老翁夫妻，心滿意足的返家。

桃園市95歲雷姓老翁，為了採買家鄉味醃蒜頭，頂著烈日步行到菜市場，半途卻體力不支...
桃園市95歲雷姓老翁，為了採買家鄉味醃蒜頭，頂著烈日步行到菜市場，半途卻體力不支。警方前往援助後，也帶到他市場，採買到他念念不忘的醃蒜。記者張弘昌／翻攝
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桃園市95歲雷姓老翁，為了採買家鄉味醃蒜頭，頂著烈日步行到菜市場，半途卻體力不支...
桃園市95歲雷姓老翁，為了採買家鄉味醃蒜頭，頂著烈日步行到菜市場，半途卻體力不支。警方前往援助後，也帶到他市場，採買到他念念不忘的醃蒜。記者張弘昌／翻攝
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桃園市95歲雷姓老翁，為了採買家鄉味醃蒜頭，頂著烈日步行到菜市場，半途卻體力不支...
桃園市95歲雷姓老翁，為了採買家鄉味醃蒜頭，頂著烈日步行到菜市場，半途卻體力不支。警方前往援助後，也帶到他市場，採買到他念念不忘的醃蒜。記者張弘昌／翻攝
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傳統市場中暑夫妻
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