所長請假不准遭降調 朴子警分局查明又復職

2018-06-27 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣朴子警分局松梅派出所所長王叔安退休前，請假不准遭降調風波，副分局長柯振鴻專案調查，經查，是人事承辦人員疏失，計算所長超勤時數錯誤，依規定所長可申請1天補休，退休前會恢復所長職位。 記者魯永明／攝影 分享 facebook 嘉義縣朴子警分局松梅派出所長王叔安退休前，請假不准遭降調風波，今天分局長江慶斌江指派副分局長柯振鴻專案調查，訪談人事人員、所長及相關人員，調閱相關資料；柯振鴻說，經查，是人事承辦人員疏失，計算所長超勤時數錯誤，依規定所長可申請1天補休，退休前會恢復所長職位。

王叔安得知分局查明清楚，將恢復原職，顯得開心，他說，是分局新進人事人員，計算超勤津貼錯誤，誤導分局長，對這起事件，他不再談，只希望趕快平和退休； 稍早他在臉書說，他依規定請假，不准假就主動銷假，警友站連署他不知情，他只報超勤津貼4小時，並非12小時，可申請補休1天

柯振鴻說，經查，是人事承辦人員疏失，計算所長的超勤時數錯誤，依規定所長可申請1天補休，退休前會恢復所長職位；江慶斌說，調動不是降調拔官，是為調查釐清事件真相。

縣警察局長陳博珍對王所長遭遇休假不准假問題，不循體制內部反映，卻透過警友站連署上網批分局長，感到不解，認為溝通出問題，傷害警察形象，指示督察室查明。王叔安強調，警友站顧問團成員常在派出所泡茶，看他退休前還在值勤關心，他們連署上網替他抱不平，他的確不知情。

所長30日退休，申請補休假遭分局退回，事件傳出，引發松梅警友站顧問團不滿，擔心所長身心壓力大執勤意外，日前發起連署貼臉書社群，批「朴子分局長，你好大的官威喔！」25日王所長被降調分局警備隊巡佐，所長請病假，降調引起警眷警友不滿，臉書聲援所長，基層員警也替所長抱不平。