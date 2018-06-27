依約保管沒入車輛 女老闆侵占車輛零件被判刑

2018-06-27 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市暐凱實業有限公司賴姓女老闆，與台中市交通事件裁決處訂立沒入車輛搬運、保管及銷毀委外處理勞務契約，暗中侵占沒入車的零件等物，裁決處人員要銷毀車輛時，發現零件短少查獲，台中地院今天依業務侵占罪將賴女判刑8月。圖／本報資料照 分享 facebook 台中市暐凱實業有限公司賴姓女老闆，與台中市交通事件裁決處訂立沒入車輛搬運、保管及銷毀委外處理勞務契約，暗中侵占沒入車輛的防爆油箱、渦輪增壓器、汽油油軌及調壓閥、高壓管、冷卻器等物，裁決處人員要銷毀車輛時，發現零件短少查獲，台中地院今天依業務侵占罪將賴女判刑8月。

判決書指出，賴女（53歲）是太平區永平路暐凱實業有限公司負責人，該公司於105年1月1日，與台中市交通事件裁決處訂立「105年度沒入車輛搬運、保管、及銷毀委外處理案」勞務契約。

依約保管台中市境內遭查獲違反道路交通管理處罰條例規定沒入車輛（含其零件），並依程序辦理銷毀作業，經銷毀沒入車輛，再由台中市交通裁決處依廢鐵實際重量，以每公斤5元的價格出售給賴女所經營的暐凱公司。

賴女於105年6月中旬，指示不知情的員工，將其依約保管而持有的依法沒入拼裝車的防爆油箱、渦輪增壓器、汽油油軌及調壓閥、進氣端金屬高壓管、渦輪增壓中央冷卻器、排氣管管等零件拆卸。

至105年10月21日，台中市交通裁決處當日要銷毀該車，會同台中區監理處、及國道公路警察局第三公路警察大隊等人員，在銷毀車輛前查看車輛時，經比對查扣時的照片，發覺拼裝車零件與查扣時有所不同，已遭人更換，且部分零件也短少。

賴女更換零件遭人發現後，始將防爆油箱、渦輪增壓器、冷卻器等零件，自暐凱公司內取回裝回拼裝車內，但該車的排氣管仍短少不知去向。