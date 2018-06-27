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評／館長民粹？「他的政治分數能跟五星縣長並列」

影／雙馬尾女子鬧店家暴走 女警霸氣大外割壓制

2018-06-27 11:47聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

宜蘭縣東港路一間手機包膜店昨天晚間傳出購物糾紛，林姓女子疑因不滿手機保護貼破裂怒要求店家重新更換，情緒失控下店家只好報警處理，不料林女見警察關切情緒更克制不住，一度揮打毆警，在場的女警蔡瑋婷當場以大外割將林女壓制，逮捕偵辦。

警方調查，年約44歲的林女一個月前於該手機行購買5張手機玻璃保護貼，使用後卻自行破裂，她認為店家販賣劣質品，昨天晚間心生不滿前來手機行理論，要求更換新的手機保護貼，店員並未答應，且準備關門打烊，林女見狀更是勃然大怒，店家於是報警。

「我是顧客！我明天要出差，就是要現在處理！」綁著雙馬尾的林姓女子拉著嗓門大吼，企圖阻礙其關門打烊，看到警方前來且欲將她帶出店外更是情緒失控，延平所女警蔡瑋婷及警員陳聖偉制止仍無效，林女於抗拒過程中，甚至還劃傷蔡姓女警手臂，蔡姓女警立即以大外割將林女壓制在地、上銬，並以妨害公務現行犯逮捕帶返所偵辦。

警方表示，女子行徑已經違反社會秩序維護法第68條第1項第2款:「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」，警方並依社維法第42條即時制止其違序行為，而將林女強制帶出手機店外，隨後因她開始歇斯底里推拉女警，並意圖妨害員警執勤，遭員警壓制並上銬，全案依妨害公務現行犯送辦。

一名頭綁雙馬尾的奧客昨天大鬧手機店，遭女警大外割壓制。記者張芮瑜／翻攝
一名頭綁雙馬尾的奧客昨天大鬧手機店，遭女警大外割壓制。記者張芮瑜／翻攝
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妨害公務警察
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