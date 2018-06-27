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周刊：寒舍長媳二度出軌 情牽小十歲汽車業務

啊！車禍了！移車不移車 牢記5字訣

2018-06-27 10:00聯合報 記者陳宏睿游振昇林敬家曹馥年黃宣翰／報導

車禍與市民通行息息相關，發生車禍後如何處理，不得不慎。 圖／台中市警局提供
車禍與市民通行息息相關，發生車禍後如何處理，不得不慎。 圖／台中市警局提供
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發生車禍怎麼辦？照SOP走自保

車禍！用路人最大的夢魘，不論你是不是碰到「三寶」，千萬別任意胡亂移動車輛、破壞現場，一定要等員警到場量測處理，並先保存行車記錄器畫面，以手機拍照、尋找目擊者，觀察附近商家有無監視鏡頭拍到車禍經過，盡可能蒐集到對自己有利的證據，提供給車輛行車事故鑑定委員會、檢察官或法官參考，保障自身權益。

若是發生車禍，一定要盡可能蒐集對自己有利的證據。 圖／台中市警局提供
若是發生車禍，一定要盡可能蒐集對自己有利的證據。 圖／台中市警局提供
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單純車損的車禍 就別妨礙交通

林姓男子2016年3月間駕車在台南市後甲圓環出車禍，雙方都無人受傷，但林擔心破壞現場，報警後在原地等待員警到場，警方認為他阻礙其他車輛通行，對他開出一張罰款1200元的妨礙交通罰單，林訴願無效後，打行政訴訟，但法官認為，林妨害交通是事實，判他敗訴。

車禍若無人傷亡，應標繪車輛位置及現場痕跡證據後，將車輛移置到不妨礙交通處所，並通...
車禍若無人傷亡，應標繪車輛位置及現場痕跡證據後，將車輛移置到不妨礙交通處所，並通知警察。 圖／高雄市警察局交通大隊提供
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台南地院認為，根據道路交通管理處罰條例規定，無人傷亡且車輛尚能行駛，或有人受傷且當事人均同意移置車輛時，應先標繪車輛位置及現場痕跡證據後，將車輛移置到不妨礙交通處所，並通知警察機關。員警對林的違規行為開罰，並未違法，因此判林敗訴。

死傷車禍若亂移車 最高可罰9000元

台中市警局交通大隊事故組表示，常有市民遇到車禍時，打電話來詢問，如果沒人受傷，又擔心會影響到其他用路人、妨礙交通，是否可以粉筆等工具，將雙方車輛畫定位後移車，再等待警察到場處理即可？答案雖是肯定的，但最大前提是「無人死傷」。

事故組表示，如果有人受傷，但當事人都同意移置車輛的話，可以在員警抵達前移動車輛，若是有致人死傷，雙方當事人未一致同意移置車輛的話，若有一方先行移置車輛，恐怕就違反道路交通管理處罰條例規定，依法可以開罰3000元至9000元的罰單。

車禍若有人受傷，一定要在當事人都同意下，才能移車。 圖／高雄市警察局交通大隊提供
車禍若有人受傷，一定要在當事人都同意下，才能移車。 圖／高雄市警察局交通大隊提供
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單純車損離開 當心肇事逃逸官司

吳姓男子去年2月1日晚上在台中市駕車撞傷顏姓女子，對方當場倒地，身體多處擦傷，吳下車將被害人扶到路旁休息，但未報案或通知救護，也沒留下聯絡方式，趁對方尚未回神之際，駕車離開現場，法院判決結果，過失傷害罪判刑3月，得易科罰金，但肇事逃逸罪部分，判吳1年2月，必須坐牢。

單純的車損車禍，若見對方沒受傷就離開現場，極可能被控肇事逃逸。 圖／聯合報系資料...
單純的車損車禍，若見對方沒受傷就離開現場，極可能被控肇事逃逸。 圖／聯合報系資料照片
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台中市警方說，肇事逃逸案中，最常發生的是單純的車損車禍，一方當事人見對方沒受傷，也誤以為沒有任何要求賠償後，就離開現場，極可能被控肇事逃逸，由於肇逃為公訴罪，無法和解撤告，為避免橫生糾紛，建議當事人白紙黑字寫下和解書或錄音，證明雙方已和解，才不會吃上肇逃官司。

善用車輛行車事故鑑定會

邱姓男子3年前在彰化縣與一名機車騎士發生車禍，對方重傷，他堅稱自己無過失，但法院仍依過失傷害罪判刑4月確定，邱自費向公路總局車輛行車事故鑑定覆議會申請覆議，結果覆議報告認定他「確無過失」，經台中高分院核准再審後，判決大逆轉，改判他無罪確定。

台南市車輛行車事故鑑定委員會，開放網路申請。 圖／聯合報系資料照片
台南市車輛行車事故鑑定委員會，開放網路申請。 圖／聯合報系資料照片
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覆議報告認定，「騎士逆向行駛斜向穿越道路時，未讓右側順向車道直行車先行，為肇事原因；轎車駕駛措手不及，無肇事因素」，再審的合議庭認定，邱無法預見機車騎士會違規從中央分隔島缺口處突然竄出，難以苛責邱有過失責任，改判邱無罪。

沒人死傷怎處理？「放、撥、劃、移、等」保權益

台中市和高雄市警局交通大隊表示，無人死傷的車禍，可依照「放、撥、劃、移、等」五字訣處理，依序為放置警告標誌、撥電話報案、將事故雙方車輛位置，以粉筆等工具劃線定位、定位後移車靜候員警到場，避免影響其他用路人權益。

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台中市交大事故組表示，放置警告標誌需距離車禍現場30公尺，若是高速公路則為100公尺，當事人也可利用手機、相機先拍下事故現場車輛的相對位置、撞擊痕跡、散落物位置、以及跟道路標誌標線的位置等，另外用粉筆、口紅、石頭等工具，將車輛劃設L型定位，若是汽車則是四輪的位置，若是機車則是把手與前後輪的位置。

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