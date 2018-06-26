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台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

行車糾紛 大貨車橫行擋路 駕駛被判刑2月

2018-06-26 15:14聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市黃姓男子去年6月間駕駛大貨車行經仁武區鳳仁路，因不滿與陳姓被害人駕駛轎車差點發生碰撞，黃被控涉嫌加速尾追陳轎車至鳳仁路、竹工三巷十字路口後，將大貨車斜停在轎車前，使陳無法繼續行駛；橋頭地院依黃觸犯強制罪，判處徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

判決說，黃（52歲；）去年6 月28日上午8 點30分，駕駛大貨車沿仁武區鳳仁路快車道由南往北方向行駛，與同方向由陳姓被害人駕駛轎車差點發生碰撞，黃因而心生不悅，駕駛大貨車尾隨陳轎車輛至鳳仁路與竹工三巷交岔路口附近，趁陳在該路口停等紅燈時，將大貨車斜停在陳駕駛轎車前方，使陳無法繼續行駛，妨害陳自由駕車往來權利，陳報警法辦、起訴。

黃矢口否認有何妨害自由犯行，辯稱，他趁被害人停等紅燈之際，才將被告車輛停駛在被害人車輛前方，被害人車輛停止是因紅燈所致，並不是他的行為所造成。

法官認為，黃的說法是倒果為因，不足採信；法官審酌，黃僅因行車糾紛，即以前強暴方式妨害被害人自由駕駛車輛往來權利，其動機、目的、手段均非可取；黃駕駛大貨車體積甚為龐大，危害性甚高，卻不顧其他用路人安危，採取路上擋車，念在已與被害人達成和解，依觸犯刑法第304 條第1 項之強制罪，判處有期徒刑2月。

高雄市黃姓男子因行車糾紛，被控將大貨車斜停在陳姓被害人駕駛轎車前，使陳無法繼續行...
高雄市黃姓男子因行車糾紛，被控將大貨車斜停在陳姓被害人駕駛轎車前，使陳無法繼續行駛；橋頭地院依黃觸犯強制罪，判處徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴，圖為橋頭地院外觀。圖/本報資料照片
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