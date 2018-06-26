行車糾紛 大貨車橫行擋路 駕駛被判刑2月

2018-06-26 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市黃姓男子去年6月間駕駛大貨車行經仁武區鳳仁路，因不滿與陳姓被害人駕駛轎車差點發生碰撞，黃被控涉嫌加速尾追陳轎車至鳳仁路、竹工三巷十字路口後，將大貨車斜停在轎車前，使陳無法繼續行駛；橋頭地院依黃觸犯強制罪，判處徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

判決說，黃（52歲；）去年6 月28日上午8 點30分，駕駛大貨車沿仁武區鳳仁路快車道由南往北方向行駛，與同方向由陳姓被害人駕駛轎車差點發生碰撞，黃因而心生不悅，駕駛大貨車尾隨陳轎車輛至鳳仁路與竹工三巷交岔路口附近，趁陳在該路口停等紅燈時，將大貨車斜停在陳駕駛轎車前方，使陳無法繼續行駛，妨害陳自由駕車往來權利，陳報警法辦、起訴。

黃矢口否認有何妨害自由犯行，辯稱，他趁被害人停等紅燈之際，才將被告車輛停駛在被害人車輛前方，被害人車輛停止是因紅燈所致，並不是他的行為所造成。