親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

大陸鎮江老兵維權抗爭 傳解放軍鎮壓

美航空業拒「中國台灣」改名要求 恐衝擊開放天空協議

社會新鮮人酒後肇事逃逸 熱心民眾尾隨揪出

2018-06-26 12:02聯合報 記者林保光╱即時報導

曾姓騎士被酒後開車的陳姓男子撞傷，救護人員趕來搶救。記者林保光／翻攝
曾姓騎士被酒後開車的陳姓男子撞傷，救護人員趕來搶救。記者林保光／翻攝
分享

剛大學畢業的陳姓男子今天清晨涉嫌開車迎頭撞傷機車騎士，騎士左小腿開放性骨折，倒地不起，但他卻涉嫌肇事逃逸。熱心路人尾隨追人，發現他在約500公尺外停在路邊，立刻報警抓人。警方發現陳酒測，發現他涉嫌酒後肇事逃逸，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，陳姓男子（24歲）今天清晨5點多與朋友在酒店喝酒後，開母親的休旅車，沿高雄市新興區中華三路準備回家，經過前金區中華三路與光復一街，車速飛快，不巧曾姓男子（51歲）騎機車要穿越中華三路，陳煞車不及，迎頭撞上曾姓騎士。

曾姓騎士被撞飛，身體撞擊陳的前擋風玻璃後落地，險些被休旅車輾過，左小腿開放性骨折，右小腿與全身多處擦傷，陳的車頭凹陷，但沒下車察看，反而開車逃離。警、消據報趕到車禍現場，將曾送醫，無生命危險。

曾經在海巡署當替代役男的路人蘇姓男子（26歲）發現陳肇事逃逸，與另2名熱心路人馬上追攔陳姓男子的肇事車，見陳逃離車禍地點約500公尺，在前金區民生路二路與自強二路口停車，蘇立即折返車禍地點，向員警告知肇事者停車處。

員警立即趕去，發現陳蹲在停車場，上前察問，蘇指認陳涉案，警方立即對陳酒測，酒測值0.5毫克，立即逮捕陳。陳稱，因酒後發生車禍不知道該怎麼辦，一時心慌才開車逃離。全案由高雄市警新興分局依公共危險罪嫌移送法辦。

曾姓騎士被撞得左小腿開放性骨折，躺在路上。記者林保光／翻攝
曾姓騎士被撞得左小腿開放性骨折，躺在路上。記者林保光／翻攝
分享

車禍休旅車骨折
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

虎頭蜂螫死人！桃園男子草叢小便驚擾蜂群喪命

2018-06-26 12:27

撞上BMW新車 百萬修車費嚇得他不敢面對

2018-06-26 11:57

母不贊成婚事女兒失聯十多年 警讓母女激動搭上線

2018-06-26 10:50

影／花蓮車站租車行大火 鄰居：差點燒到我的車

2018-06-26 09:45

影／台中北屯清晨火燒兩屋 疑佛堂發爐惹禍

2018-06-26 09:12

又是假消息！ 晚上瘋傳高速公路撒滿螺絲釘

2018-06-26 04:03

女兒拜了20年衣冠塚 警察協尋安養院找到失智母

2018-06-26 00:21

4千萬設備 側錄世足賽盜賣

2018-06-26 00:12

回收亂丟 清水斷崖變輪胎墳場

2018-06-26 00:10

台商大陸遭綁 付贖3千萬

2018-06-26 00:01

線西民宅火警 老婦燒死

2018-06-25 21:49

有人墜樓 中友百貨店長：深表遺憾

2018-06-25 21:25

中友百貨14樓墜樓18歲男子留遺書說喜歡自由

2018-06-25 20:54

計程車司機自撞身亡留二女 警民協助處理後事

2018-06-25 20:26

救人分秒必爭 員榮17名護理師輪駐南彰各消防分隊

2018-06-25 19:58

台中中友百貨14樓墜樓 男子命危

2018-06-25 19:57

壯漢街頭毆妻 誇張行徑遭人全程錄下PO網

2018-06-25 19:37

利用待嫁女兒心 網路男蟲5年劈腿11女騙財騙色

2018-06-25 18:36

暑假遊香港要注意 小心拿到「練功券」

2018-06-25 18:35

消防小隊長救人沒穿制服要處分 澎縣消防局：沒送懲處

2018-06-25 16:31

1次違規收2次罰單？車主直呼：「太誇張」

2018-06-25 15:02

不該有的火警不斷！台南市消防局籲：要有公德心

2018-06-25 14:23

自認海陸退伍好身手 他偷賣場上演「不可能的任務」

2018-06-25 14:22

婦失蹤33年法院宣告死亡 警在安養院尋獲助母女重逢

2018-06-25 14:19

影／不肖業者4千廢輪胎棄遍花蓮 4百條丟清水斷崖

2018-06-25 13:36

今年被抓4次酒駕 他辯：不管喝什麼都測不過

2018-06-25 13:01

三峽失蹤溯溪女遊客遺體尋獲 卡在瀑布底下洞口

2018-06-25 12:50

引擎自燃？ 國道3號桃園龍潭段火燒砂石車

2018-06-25 12:35

醉騎士拍警車窗問「去哪吃宵夜」 警：先跟我回警局

2018-06-25 12:18

瞎！婦人賣場停車場睡著 凌晨報警求救

2018-06-25 11:40

轟！男深夜酒駕 車撞民宅圍牆後翻覆

2018-06-25 11:13

多少登山老手命喪毒針...牢記這招逃「虎口」

2018-06-25 10:00

消防小隊長沒穿制服救溺遭處分 副局長：一碼歸一碼

2018-06-25 09:52

高雄凌晨轎車撞機車 騎士送醫不治

2018-06-25 09:18
看更多

熱門文章

嗆超商店員「我留美博士」遭回擊 男子提告失利

2018-06-25 15:51

夫妻從未避孕她卻瞄到老公有保險套 真相大白後讓網友好氣

2018-06-25 14:18

獨／華山分屍案 凶嫌疑用麥飯石保存乳房

2018-06-25 20:18

中友百貨14樓墜樓18歲男子留遺書說喜歡自由

2018-06-25 20:54

早餐店上班8天被解雇求償24萬 同事挺老闆：問題在她

2018-06-25 17:12

台中中友百貨14樓墜樓 男子命危

2018-06-25 19:57

三峽失蹤溯溪女遊客遺體尋獲 卡在瀑布底下洞口

2018-06-25 12:50

影／不肖業者4千廢輪胎棄遍花蓮 4百條丟清水斷崖

2018-06-25 13:36

世足賽免費看到爽！機上盒侵權側錄各大電視台

2018-06-25 14:59

買房花孩子錢就好！要4兒各月付8千 父：長大不該回饋？

2018-06-26 10:28

利用待嫁女兒心 網路男蟲5年劈腿11女騙財騙色

2018-06-25 18:36

有人墜樓 中友百貨店長：深表遺憾

2018-06-25 21:25

消防小隊長救人沒穿制服要處分 澎縣消防局：沒送懲處

2018-06-25 16:31

殺人犯在大陸落網押不回來 刑事局被兩岸問題「卡住」

2018-06-25 21:23

華山分屍凶嫌 標本保存死者乳房

2018-06-25 23:57

婦失蹤33年法院宣告死亡 警在安養院尋獲助母女重逢

2018-06-25 14:19

花100萬買公職？ 她怒告高雄前立委助理詐騙

2018-06-25 20:55

又是假消息！ 晚上瘋傳高速公路撒滿螺絲釘

2018-06-26 04:03

和國中少女嘿咻55次 18歲男「她同意才做」仍起訴

2018-06-25 12:39

引擎自燃？ 國道3號桃園龍潭段火燒砂石車

2018-06-25 12:35

影／花蓮車站租車行大火 鄰居：差點燒到我的車

2018-06-26 09:45

台商大陸遭綁 付贖3千萬

2018-06-26 00:01

人妻涉嫌偷吃 傳訊小王「不滿足」洩姦情

2018-06-25 17:08

1次違規收2次罰單？車主直呼：「太誇張」

2018-06-25 15:02

女兒拜了20年衣冠塚 警察協尋安養院找到失智母

2018-06-26 00:21

前法官涉性騷女助理再審成功 討18萬月退金又撤告

2018-06-25 12:49

教授掛名不上課卻支薪 大華科大前校長背信罪遭判刑

2018-06-25 18:41

海軍上尉涉性剝削 真相疑為找學生妹性交

2018-06-25 17:47

暑假遊香港要注意 小心拿到「練功券」

2018-06-25 18:35

救人分秒必爭 員榮17名護理師輪駐南彰各消防分隊

2018-06-25 19:58

約少女援交 海軍上尉撤職

2018-06-26 00:04

噁！拆天花板掉出「化石」 網友笑：你考古學家？

2018-06-26 09:44

阿里山公路遊覽車和休旅車對撞 2大人輕傷女嬰重傷

2018-06-26 10:41

母不贊成婚事女兒失聯十多年 警讓母女激動搭上線

2018-06-26 10:50

「叫人綁架豬小弟！」 寒舍前董座恐嚇妻舅判拘役40日

2018-06-26 09:50

精品袋掛機車前秒被偷 他傻眼：快把「精美垃圾」還我

2018-06-26 11:11

司機自首？阿羅哈客運6死車禍案 橋院傳喚員警做證

2018-06-25 12:36

凌虐竹聯幫會長致死 3嫌被羈押禁見

2018-06-25 14:49

自認海陸退伍好身手 他偷賣場上演「不可能的任務」

2018-06-25 14:22

今年被抓4次酒駕 他辯：不管喝什麼都測不過

2018-06-25 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top