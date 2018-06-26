社會新鮮人酒後肇事逃逸 熱心民眾尾隨揪出

2018-06-26 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



曾姓騎士被酒後開車的陳姓男子撞傷，救護人員趕來搶救。記者林保光／翻攝 分享 facebook

剛大學畢業的陳姓男子今天清晨涉嫌開車迎頭撞傷機車騎士，騎士左小腿開放性骨折，倒地不起，但他卻涉嫌肇事逃逸。熱心路人尾隨追人，發現他在約500公尺外停在路邊，立刻報警抓人。警方發現陳酒測，發現他涉嫌酒後肇事逃逸，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，陳姓男子（24歲）今天清晨5點多與朋友在酒店喝酒後，開母親的休旅車，沿高雄市新興區中華三路準備回家，經過前金區中華三路與光復一街，車速飛快，不巧曾姓男子（51歲）騎機車要穿越中華三路，陳煞車不及，迎頭撞上曾姓騎士。

曾姓騎士被撞飛，身體撞擊陳的前擋風玻璃後落地，險些被休旅車輾過，左小腿開放性骨折，右小腿與全身多處擦傷，陳的車頭凹陷，但沒下車察看，反而開車逃離。警、消據報趕到車禍現場，將曾送醫，無生命危險。

曾經在海巡署當替代役男的路人蘇姓男子（26歲）發現陳肇事逃逸，與另2名熱心路人馬上追攔陳姓男子的肇事車，見陳逃離車禍地點約500公尺，在前金區民生路二路與自強二路口停車，蘇立即折返車禍地點，向員警告知肇事者停車處。

員警立即趕去，發現陳蹲在停車場，上前察問，蘇指認陳涉案，警方立即對陳酒測，酒測值0.5毫克，立即逮捕陳。陳稱，因酒後發生車禍不知道該怎麼辦，一時心慌才開車逃離。全案由高雄市警新興分局依公共危險罪嫌移送法辦。