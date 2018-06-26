酒駕肇逃警民合力逮人 傷者忍痛合掌致謝

2018-06-26 10:18 中央社 高雄26日電



陳姓男子今天清晨在高雄市區酒駕撞傷騎士後，在附近棄車逃逸，隨後被見義勇為民眾與警方合力逮捕，酒測值0.5毫克；傷者送醫時獲悉陳男就逮，忍痛合掌謝謝大家幫忙逮人。

新興警分局自強路派出所清晨5時左右獲報，前金區中華三路與光復一街口發生車禍，警方到場見51歲的曾姓騎車騎士人車倒地，兩腿下肢血流如注，傷勢嚴重，但並未發現肇事車輛。

警方指出，24歲的蘇姓男子目睹這起車禍後見義勇為，一路尾隨肇逃的自小客車，見陳男在自強二路、民生二路口棄車逃逸隨即報警，警方隨即趕到查緝，於民生二路上見陳男四處張望，將他帶回偵辦，蘇姓男子也在旁指證歷歷。

警方表示，曾姓男子上救護車送醫時，獲悉撞他逃逸的犯嫌落網，還一度忍痛合掌謝謝大家幫忙。

蘇姓男子表示，曾姓男子騎機車遭陳男撞飛落地後，差點遭急於肇逃的陳男車輛輾過。

警方也發現，肇事車輛引擎蓋凹陷，從車頭保險桿到車頂也血跡斑斑。

陳男坦承犯行，他供稱，與友人飲酒後肇事後，一時心慌不知怎麼辦，才將車輛停到附近與同車友人商討如何處理。

警方則表示，陳男肇事後車輛停放位置與事故地點相距兩三個路口，且酒測值0.5毫克，已涉嫌酒駕肇逃，將依法偵辦。