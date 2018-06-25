壯漢街頭毆妻 誇張行徑遭人全程錄下PO網

2018-06-25 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



臉書粉絲專頁《黑色豪門企業》今貼出一段影片，指稱南投縣某山地部落本月7日發生家暴案件，影片中男子對著其妻子拳打腳踢，甚至將婦人打趴在地，全程遭旁人錄下，惡劣行徑也引起警方注意且介入瞭解。

警方調查，該起家暴案件發生在仁愛鄉合作村靜觀部落，當地40多歲曹姓男子和陳姓妻子結褵多年，兩人酒後經常爭吵，甚至動手打架，但從來沒有報案過，因此未有雙方均無家暴紀錄，近期又發生類似情形，友人因此把過程錄下PO網。

影片裡，曹姓男子疑因火氣上來，對著陳婦拳打腳踢，就算友人說「給你們錄影，看怎麼打你老婆的」，表明已在錄影存證，仍遏止不了其暴力行為，期間不斷叫罵還脫衣，陳則直嚷著「我要離開你」，兩人互有拉扯，但陳多次被打倒在地。

而該家暴影片被貼上臉書後，短短5小時就累積14萬次觀看，更因地點就在大街上，網友痛罵誇張直呼「垃圾」、「畜牲」、「打弱者都是廢物」等；但有也人說「這是人家的家事應該不用管」，甚至質疑錄影者應勸架，且在第一時間報警。