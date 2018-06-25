親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世足賽轉播爭議 有線寬頻產業協會槓上愛爾達

文大宿舍爭議不休 市府今現勘抓包停車場違規使用

壯漢街頭毆妻 誇張行徑遭人全程錄下PO網

2018-06-25 19:37聯合報 記者賴香珊╱即時報導

臉書粉絲專頁《黑色豪門企業》今貼出一段影片，指稱南投縣某山地部落本月7日發生家暴案件，影片中男子對著其妻子拳打腳踢，甚至將婦人打趴在地，全程遭旁人錄下，惡劣行徑也引起警方注意且介入瞭解。

警方調查，該起家暴案件發生在仁愛鄉合作村靜觀部落，當地40多歲曹姓男子和陳姓妻子結褵多年，兩人酒後經常爭吵，甚至動手打架，但從來沒有報案過，因此未有雙方均無家暴紀錄，近期又發生類似情形，友人因此把過程錄下PO網。

影片裡，曹姓男子疑因火氣上來，對著陳婦拳打腳踢，就算友人說「給你們錄影，看怎麼打你老婆的」，表明已在錄影存證，仍遏止不了其暴力行為，期間不斷叫罵還脫衣，陳則直嚷著「我要離開你」，兩人互有拉扯，但陳多次被打倒在地。

而該家暴影片被貼上臉書後，短短5小時就累積14萬次觀看，更因地點就在大街上，網友痛罵誇張直呼「垃圾」、「畜牲」、「打弱者都是廢物」等；但有也人說「這是人家的家事應該不用管」，甚至質疑錄影者應勸架，且在第一時間報警。

仁愛警分局則表示，今下午看見影片後隨即派員前往靜觀部落，且找到當事夫妻，但兩人互不提告傷害，瞭解後仍依家暴案通報縣府社會處，轉由社政系統介入處理，同時也呼籲民眾，若遇到類似情形應避免觸怒對方，先設法離開現場並報警。

仁愛鄉曹姓男子將陳姓妻子多次被打倒在地，誇張行徑全被PO上網。圖／翻攝自臉書《黑...
仁愛鄉曹姓男子將陳姓妻子多次被打倒在地，誇張行徑全被PO上網。圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》
分享
仁愛鄉曹姓男子痛毆其陳姓妻子，誇張行徑遭PO網，當地警方今介入瞭解。圖／翻攝自臉...
仁愛鄉曹姓男子痛毆其陳姓妻子，誇張行徑遭PO網，當地警方今介入瞭解。圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》
分享
仁愛鄉曹姓男子將陳姓妻子騰空架起怒摔在地，誇張行徑全被PO上網。圖／翻攝自臉書《...
仁愛鄉曹姓男子將陳姓妻子騰空架起怒摔在地，誇張行徑全被PO上網。圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》
分享

家暴夫妻
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

三峽失蹤溯溪女遊客遺體尋獲 卡在瀑布底下洞口

2018-06-25 12:50

1次違規收2次罰單？車主直呼：「太誇張」

2018-06-25 15:02

救人分秒必爭 員榮17名護理師輪駐南彰各消防分隊

2018-06-25 19:58

利用待嫁女兒心 網路男蟲5年劈腿11女騙財騙色

2018-06-25 18:36

消防小隊長救人沒穿制服要處分 澎縣消防局：沒送懲處

2018-06-25 16:31

不該有的火警不斷！台南市消防局籲：要有公德心

2018-06-25 14:23

自認海陸退伍好身手 他偷賣場上演「不可能的任務」

2018-06-25 14:22

婦失蹤33年法院宣告死亡 警在安養院尋獲助母女重逢

2018-06-25 14:19

今年被抓4次酒駕 他辯：不管喝什麼都測不過

2018-06-25 13:01

引擎自燃？ 國道3號桃園龍潭段火燒砂石車

2018-06-25 12:35

醉騎士拍警車窗問「去哪吃宵夜」 警：先跟我回警局

2018-06-25 12:18

瞎！婦人賣場停車場睡著 凌晨報警求救

2018-06-25 11:40

轟！男深夜酒駕 車撞民宅圍牆後翻覆

2018-06-25 11:13

多少登山老手命喪毒針...牢記這招逃「虎口」

2018-06-25 10:00

消防小隊長沒穿制服救溺遭處分 副局長：一碼歸一碼

2018-06-25 09:52

高雄凌晨轎車撞機車 騎士送醫不治

2018-06-25 09:18

連環計、計中計 美魔女遭香港假金融主管騙走近千萬

2018-06-25 00:13

美魔女遭詐近千萬 警：沒見過面就要錢 詐騙機率高

2018-06-25 00:13

小隊長沒穿制服救人要懲處 溺者家屬感激黃金救援傳訊求情

2018-06-25 00:08

溯溪熱門景點三峽中坑溪 遊客落水失蹤

2018-06-25 00:01

「桃園烤雞王」1個月刷了6千萬… 出境前被攔

2018-06-24 23:56

女警生力軍有多語優勢 派出所有「國際化」條件

2018-06-24 21:06

女子三峽掉落瀑布 天黑下雨停止搜救

2018-06-24 20:07

出勤救溺未穿制服要懲處 消防小隊長怒：請自便

2018-06-24 18:46

三峽中坑溪傳出溯溪遊客被水沖落10米瀑布

2018-06-24 16:06

桃園烤雞王 月刷6千2百萬元詐欺被逮

2018-06-24 16:05

北市泰順街公寓起火

2018-06-24 14:16
看更多

熱門文章

獨／雙乳在冰箱找到了！華山分屍案死者拼回完整遺體

2018-06-25 10:22

租國軍英雄館10幾年拒搬 鋼鐵大廠副總判賠139萬

2018-06-25 11:33

小隊長沒穿制服救人要懲處 溺者家屬感激黃金救援傳訊求情

2018-06-25 00:08

多少登山老手命喪毒針...牢記這招逃「虎口」

2018-06-25 10:00

「桃園烤雞王」1個月刷了6千萬… 出境前被攔

2018-06-24 23:56

消防小隊長沒穿制服救溺遭處分 副局長：一碼歸一碼

2018-06-25 09:52

一碗鹹鹹的玉米濃湯… 他獨自用餐 慘被店員邊緣化

2018-06-25 12:26

嗆超商店員「我留美博士」遭回擊 男子提告失利

2018-06-25 15:51

連環計、計中計 美魔女遭香港假金融主管騙走近千萬

2018-06-25 00:13

指導教授涉嫌下藥性侵準博士 更一審逆轉判無罪

2018-06-25 12:22

夫妻從未避孕她卻瞄到老公有保險套 真相大白後讓網友好氣

2018-06-25 14:18

酒店經紀糾紛惹殺機？3人打死竹聯幫會長檢方聲押禁見

2018-06-24 23:08

三峽失蹤溯溪女遊客遺體尋獲 卡在瀑布底下洞口

2018-06-25 12:50

消防小隊長救人沒穿制服要處分 澎縣消防局：沒送懲處

2018-06-25 16:31

影／賓士車插螺絲起子啟疑 勇警逮毒販起獲海洛因磚

2018-06-25 09:49

桃園大公雞烤雞店照常營運 未受老闆涉案影響

2018-06-24 21:53

影／不肖業者4千廢輪胎棄遍花蓮 4百條丟清水斷崖

2018-06-25 13:36

女子三峽掉落瀑布 天黑下雨停止搜救

2018-06-24 20:07

護華山分屍案凶嫌咬警 羅女遭起訴妨害公務罪

2018-06-25 12:12

逃逸移工男女合組「大家庭」 男外女內混雜吸毒通緝犯

2018-06-25 11:19

美魔女遭詐近千萬 警：沒見過面就要錢 詐騙機率高

2018-06-25 00:13

世足賽免費看到爽！機上盒侵權側錄各大電視台

2018-06-25 14:59

和國中少女嘿咻55次 18歲男「她同意才做」仍起訴

2018-06-25 12:39

女警生力軍有多語優勢 派出所有「國際化」條件

2018-06-24 21:06

引擎自燃？ 國道3號桃園龍潭段火燒砂石車

2018-06-25 12:35

走路擦撞？利益糾紛？竹聯幫會長 被凌虐致死

2018-06-24 23:57

婦失蹤33年法院宣告死亡 警在安養院尋獲助母女重逢

2018-06-25 14:19

前法官涉性騷女助理再審成功 討18萬月退金又撤告

2018-06-25 12:49

溯溪熱門景點三峽中坑溪 遊客落水失蹤

2018-06-25 00:01

1次違規收2次罰單？車主直呼：「太誇張」

2018-06-25 15:02

高雄凌晨轎車撞機車 騎士送醫不治

2018-06-25 09:18

瞎！婦人賣場停車場睡著 凌晨報警求救

2018-06-25 11:40

寶馬和野馬相撞網友說療癒 警方說2車駕駛沒喝酒

2018-06-24 16:38

盜賣公司酒 買家賣家都判賠

2018-06-25 00:13

台中港查獲4貨櫃走私菸 數量達千箱

2018-06-25 09:44

木板砸死人稱喝醉全忘了 二審改重判20年

2018-06-25 00:20

自認海陸退伍好身手 他偷賣場上演「不可能的任務」

2018-06-25 14:22

高級髮廊年輕女會計缺錢 3年蠶食鯨吞侵占櫃台171萬

2018-06-25 12:14

利用待嫁女兒心 網路男蟲5年劈腿11女騙財騙色

2018-06-25 18:36

今年被抓4次酒駕 他辯：不管喝什麼都測不過

2018-06-25 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top