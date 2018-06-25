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不該有的火警不斷！台南市消防局：要有公德心

2018-06-25 14:23聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市最近經常發生因民眾任由堆置雜物、起火延燒無辜鄰居，甚而影響逃生；消防局統計年初至5月底共發生6件。也有業者偷燒事業廢棄物，嚴重汙染空氣，甚至延燒到工廠，同期間也發生5件，平均每月1件以上。

台南市消防局指出，今年雜物引發的火警雖未造成人員傷亡，但不僅危害民眾與打火弟兄，也嚴重浪費消防資源，萬一剛好有重大火警災害，更會影響救災，呼籲民眾勿疏於整理雜物，業者要有公德心。

消防局前天接獲報案有住宅火警火勢猛烈，大批消防員到場才發現竟然是民宅加蓋頂樓堆滿廢棄物起火，雖未造成嚴重災情，卻平白浪費消防資源。

消防局火災預防科股長陳振雄指出，工廠內廢棄物燃燒，或因工廠旁廢棄物燃燒而燒到工廠1到5月共計5件，若工廠能隨時注意廠內堆放的雜物、垃圾，切勿任意堆積及燃燒，隨時清理，就能避免造成引燃波及廠區及周遭他人財物。

陳振雄表示，部分業者更任意焚燒廢棄物與廢油，汙染空氣甚至油料曾引發爆炸，消防員發現都會回報通報環保局查處，希望業者不要知法犯法。另有很多民眾會在消防通道堆放雜物，經常引發火警延燒，不但危險更會影響逃生，呼籲民眾要定期清理，以免害己害人。

因堆放雜物起火的民宅火警不斷，消防局呼籲定期清理減少火警危害與浪費消防資源。圖／...
因堆放雜物起火的民宅火警不斷，消防局呼籲定期清理減少火警危害與浪費消防資源。圖／報系資料照片
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廢棄物消防員

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