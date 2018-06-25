不該有的火警不斷！台南市消防局：要有公德心

2018-06-25 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市最近經常發生因民眾任由堆置雜物、起火延燒無辜鄰居，甚而影響逃生；消防局統計年初至5月底共發生6件。也有業者偷燒事業廢棄物，嚴重汙染空氣，甚至延燒到工廠，同期間也發生5件，平均每月1件以上。

台南市消防局指出，今年雜物引發的火警雖未造成人員傷亡，但不僅危害民眾與打火弟兄，也嚴重浪費消防資源，萬一剛好有重大火警災害，更會影響救災，呼籲民眾勿疏於整理雜物，業者要有公德心。

消防局前天接獲報案有住宅火警火勢猛烈，大批消防員到場才發現竟然是民宅加蓋頂樓堆滿廢棄物起火，雖未造成嚴重災情，卻平白浪費消防資源。

消防局火災預防科股長陳振雄指出，工廠內廢棄物燃燒，或因工廠旁廢棄物燃燒而燒到工廠1到5月共計5件，若工廠能隨時注意廠內堆放的雜物、垃圾，切勿任意堆積及燃燒，隨時清理，就能避免造成引燃波及廠區及周遭他人財物。