自認海陸退伍好身手 他偷賣場上演「不可能的任務」
31歲陳姓男子擔任賣場貨運司機，長期運送貨物得知中和民德路上某賣場安全機制有漏洞，日前趁無人注意時入侵2樓店長辦公室，盜取店長的手機及皮夾，發現店長的手機可以遠端監控賣場，陳男掌握店員作息時間，2個月後又潛入辦公室內，竊取保險櫃內110多萬元後逃逸，警方循線在新北市某膠囊旅館內將他逮捕。
今年4月，陳步行進入賣場，走到2樓店長辦公室，盜取手機及皮夾，並掌握店家的遠端監控系統，看出店員的上班、進貨時間及監視器死角，也從店長手機得知保險櫃密碼，經過2個月計畫，本月19日先在中和偷取一台自行車，隔天前往店家偷竊。
警方調查，陳男自稱海軍陸戰隊退伍，身手矯健，當天帶著頭套，利用賣場周邊雜物攀爬到2樓，從窗戶入侵，再利用天花板四通八達的特性，從天花板上跳入店長辦公室，按下保險櫃密碼後，將保險櫃內110餘萬一掃而空再迅速逃逸，過程不到2分鐘，而且行竊時該賣場尚在營業。
中和警接獲報案後，調閱周邊相關監視器，掌握陳男行蹤，前天下午在新北市某膠囊旅館內逮人，陳坦承行竊，自以為可用海陸退伍身手上演「不可能的任務」，意外仍被警方逮到，警訊後依竊盜罪嫌將他送辦。
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