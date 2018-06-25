自認海陸退伍好身手 他偷賣場上演「不可能的任務」

2018-06-25 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



31歲陳姓男子擔任賣場貨運司機，長期運送貨物得知中和民德路上某賣場安全機制有漏洞，日前趁無人注意時入侵2樓店長辦公室，盜取店長的手機及皮夾，發現店長的手機可以遠端監控賣場，陳男掌握店員作息時間，2個月後又潛入辦公室內，竊取保險櫃內110多萬元後逃逸，警方循線在新北市某膠囊旅館內將他逮捕。

今年4月，陳步行進入賣場，走到2樓店長辦公室，盜取手機及皮夾，並掌握店家的遠端監控系統，看出店員的上班、進貨時間及監視器死角，也從店長手機得知保險櫃密碼，經過2個月計畫，本月19日先在中和偷取一台自行車，隔天前往店家偷竊。

警方調查，陳男自稱海軍陸戰隊退伍，身手矯健，當天帶著頭套，利用賣場周邊雜物攀爬到2樓，從窗戶入侵，再利用天花板四通八達的特性，從天花板上跳入店長辦公室，按下保險櫃密碼後，將保險櫃內110餘萬一掃而空再迅速逃逸，過程不到2分鐘，而且行竊時該賣場尚在營業。