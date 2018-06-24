女子三峽掉落瀑布 天黑下雨停止搜救

2018-06-24 20:07 中央社 新北24日電



一名年約50歲的女子，今天下午在三峽中坑溪不慎被沖下姊妹瀑布。新北市消防局動員數十名消防人員前往搶救，由於現場下大雨，且天色昏暗，晚間已停止搜救，明天繼續進行。

新北市消防局下午近3時許接獲報案，一名年約50歲、身著救生衣的女子在三峽中坑溪，不慎被沖下姊妹瀑布。消防局立即派員前往搶救。

瀑布落差約10公尺深，現場水勢湍急，消防局動員42名警義消搜尋落水女子，2分隊人員由上游往下游找，另一分隊人員由下游往上游找。