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中坑溪姊妹瀑布溯溪客跌落 消防局下游救援暫無所獲

2018-06-24 16:46聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三峽區大豹溪上游的中坑溪姊妹瀑布，今天下午2時43分傳出有1名年約50歲女性遊客，穿著救生衣溯溪時，被大水沖下落差約10公尺深的瀑布底下失蹤

消防局隨即調派3個分隊集結警消、義消共42人趕往營救，稍早已經抵達現場，隨即開始布署搜救行動，目前溪流水勢很大，救援人員分成2組，三峽及隆恩分隊人員由姊妹瀑布的上游往下游搜尋，土城分隊人員由下游往上游尋找。

搜救人員稍早抵達現場，開始尋找跌落瀑布失蹤的女性溯溪遊客。記者林昭彰／翻攝
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搜救人員稍早抵達現場，開始尋找跌落瀑布失蹤的女性溯溪遊客。記者林昭彰／翻攝
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溯溪失蹤

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