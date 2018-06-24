寶馬和野馬相撞網友說療癒 警方說2車駕駛沒喝酒

2018-06-24 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一輛寶馬轎車和一輛野馬轎車今天在台中市區相撞， 兩車都毀損， 警方調查兩名駕駛都沒有酒駕 ，兩車都屬高級車 ，照片被PO上臉書爆料公社後 ，網友都說很療癒。

網友今天在臉書爆料公社po 圖文說， 一輛寶馬轎車和一輛野馬轎車在台中市西區中興街和民意街口相撞， 兩輛車都有毀損， 網友擔心兩車的修車費很貴， 臉書有網友則說這是假日美圖，二馬撞上。