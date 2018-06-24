老婦陷詐騙老梗痛失321萬 岡警赴桃園逮車手

2018-06-24 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



詐騙集團打電話給高雄市岡山區邵姓老婦人，向她謊稱她健保卡被冒用涉及不法，要求代管存款否則將凍結她的存款，被害人信以為真，分別匯款三次，面交一次，提款卡遭盜領一次，共損失321萬元，報警追查，岡山警分局偵查隊前天傍晚到桃園逮捕陳姓車手，警詢後昨晚依詐欺罪嫌法辦，並經橋地院裁定收押禁見。

被害人邵姓老婦(67歲)5月30日向警方報案，指稱於5月17日11時30分，在住家接獲自稱健保局人員，來電稱其使用健保卡被冒用涉嫌不法，後又有自稱檢察官男子向被害人誆稱要凍結被害人名下所有帳戶存款，要求其提供一筆資金讓檢察官代保管，等案件調查完後再歸還，並囑咐偵查不公開。

詐騙集團還要求邵至住家附近超商，接收偽造地檢署刑事傳票、監管科公文、強制性資產凍結執行書等傳真資料。

邵姓被害人不疑有他，依詐騙集團指示，分別於同年月17日、18日間，共匯款3次(60萬、80萬、55萬)，且提領現金新台幣60萬元及提款卡及密碼等，交給前來取款不知名男子，後該提款卡又遭歹徒提領66萬元，被害人邵婦損失321萬元。