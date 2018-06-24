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警察叔叔好認真 拒毒反詐騙夜市辦演唱會

2018-06-24 09:36聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣警局少年隊昨在夜市搭舞台，邀請樂團歌手舉辦預防犯罪宣導演唱會，現場湧入許多...
嘉義縣警局少年隊昨在夜市搭舞台，邀請樂團歌手舉辦預防犯罪宣導演唱會，現場湧入許多民眾。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣警局為昨天到朴子夜市舉辦「暑期保護青少年 - 青春專案」 ，犯罪預防宣導演唱會，邀請知名樂團江海與方文良高唱「毒品、詐騙不要來！」員警也下場載歌載舞，現場湧入數百民眾、青少年參加，跟隨歌手歡唱，搶答拿獎品、氣氛熱烈，現場參與的小朋友都說「警察叔叔好認真！」

昨天傍晚朴子鎮安宮廣場夜市擠滿人潮，嘉義縣警局少年隊在夜市搭舞台，邀請樂團歌手江海與方文良舉辦預防犯罪宣導演唱會，多名員警也下場伴舞、帶著青少年歡唱，熱情演出，並利用時間宣導學生暑期勿涉足高危險場所，宣誓正確法治觀。過程還穿插輕鬆幽默法律問答，答對可獲得精美禮物，2小時演唱會越唱越嗨、反映熱烈。

少年隊副隊長王英傑表示，警方近年破獲多起詐騙案車手年齡都很輕、甚至未成年，加上各類毒品被製各種咖啡等飲品粉末，很容易就被青少年誤食，因此特別透過這次演唱會宣導，學生暑假勿涉足藥物濫用高危險場所，防制少年涉毒及販（運）毒、被吸收加入幫派、參與詐騙集團、或從事色情行業。

少年隊組長黃顯堂說，本次青春專案除辦演唱會，7月8日上午在幾東石高中舉辦國、高中及大學（專）三級「三對三鬥牛籃球賽」，歡迎青少年報名參加、到場加油！報名方式可參閱縣警察局官網，或洽少年隊查詢：05-3621596

嘉義縣警局少年隊昨邀請樂團歌手江海與方文良舉辦預防犯罪宣導演唱會，現場湧入許多民...
嘉義縣警局少年隊昨邀請樂團歌手江海與方文良舉辦預防犯罪宣導演唱會，現場湧入許多民眾。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣警局少年隊昨在夜市搭舞台，舉辦預防犯罪宣導演唱會，現場湧入許多民眾。記者卜...
嘉義縣警局少年隊昨在夜市搭舞台，舉辦預防犯罪宣導演唱會，現場湧入許多民眾。記者卜敏正／攝影
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