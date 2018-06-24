警察叔叔好認真 拒毒反詐騙夜市辦演唱會

2018-06-24 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣警局少年隊昨在夜市搭舞台，邀請樂團歌手舉辦預防犯罪宣導演唱會，現場湧入許多民眾。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

嘉義縣警局為昨天到朴子夜市舉辦「暑期保護青少年 - 青春專案」 ，犯罪預防宣導演唱會，邀請知名樂團江海與方文良高唱「毒品、詐騙不要來！」員警也下場載歌載舞，現場湧入數百民眾、青少年參加，跟隨歌手歡唱，搶答拿獎品、氣氛熱烈，現場參與的小朋友都說「警察叔叔好認真！」

昨天傍晚朴子鎮安宮廣場夜市擠滿人潮，嘉義縣警局少年隊在夜市搭舞台，邀請樂團歌手江海與方文良舉辦預防犯罪宣導演唱會，多名員警也下場伴舞、帶著青少年歡唱，熱情演出，並利用時間宣導學生暑期勿涉足高危險場所，宣誓正確法治觀。過程還穿插輕鬆幽默法律問答，答對可獲得精美禮物，2小時演唱會越唱越嗨、反映熱烈。

少年隊副隊長王英傑表示，警方近年破獲多起詐騙案車手年齡都很輕、甚至未成年，加上各類毒品被製各種咖啡等飲品粉末，很容易就被青少年誤食，因此特別透過這次演唱會宣導，學生暑假勿涉足藥物濫用高危險場所，防制少年涉毒及販（運）毒、被吸收加入幫派、參與詐騙集團、或從事色情行業。