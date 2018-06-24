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檢舉魔人被蓋布袋 警群組竟瘋傳讚

2018-06-24 09:16聯合報 記者游振昇╱即時報導

檢舉魔人常讓警察疲於奔命，員警私下氣的牙癢癢，台中市有分轄內line群組瘋傳一名檢舉達人被打，員警說讚，上級長官看到內容後嚇一跳，要求員警不要再轉此內容，造成困擾。

檢舉魔人讓被檢舉者氣，員警也常處理這種檢舉不完的案件，花費很多勤務時間。

台中市一名男子常檢舉別人違規行為，在該分局內很有名，員警幾乎都知道他，他日前被打，員警在內部群組瘋傳此消息，說：「我們這的檢舉達人被崁布袋，真是太爽快了。」

台中市有分局內部群組最近瘋傳這項消息，上級長官急制止再傳。記者游振昇/翻攝
台中市有分局內部群組最近瘋傳這項消息，上級長官急制止再傳。記者游振昇/翻攝
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