檢舉魔人被蓋布袋 警群組竟瘋傳讚

2018-06-24 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



檢舉魔人常讓警察疲於奔命，員警私下氣的牙癢癢，台中市有分轄內line群組瘋傳一名檢舉達人被打，員警說讚，上級長官看到內容後嚇一跳，要求員警不要再轉此內容，造成困擾。

檢舉魔人讓被檢舉者氣，員警也常處理這種檢舉不完的案件，花費很多勤務時間。