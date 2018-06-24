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國道1號轎車和小貨車相撞火燒車 嘉義段北上一度封閉

2018-06-24 01:03聯合報 記者謝恩得╱即時報導

國道1號中山高速公路北上262.3公里處（嘉義交流道北上）在今晨零時許，發生1輛轎車和1輛小貨車的車禍，引起火燒車，現場轎車起火燃燒、駕駛（男性，21歲）肢體擦傷、意識清楚，送往大林慈濟醫院急救。事故原因國道警察調查中。

這起火燒車事件一度造成國道1號中山高北上全線封閉，到零時40分許開放中間和內線車道，車潮回堵約1公里，近1時許仍緩慢通行。 　

轎車和小貨車燒毀。記者謝恩得／翻攝
轎車和小貨車燒毀。記者謝恩得／翻攝
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兩輛火燒車事故造成中山高北上262K附近一度封閉。記者謝恩得／翻攝
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國道火燒車警察

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