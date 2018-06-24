人在冏途…繳罰單好方便 要政府退罰款這麼難

2018-06-24 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／報導



民眾到桃園市桃園火車站前的台灣銀行辦事，將車停在白色框格內，結果遭公部門舉發拖吊。 記者陳俊智／翻攝 分享 facebook

小心，停車有陷阱？桃園火車站附近台銀前的人行道有個白色框格，不少騎士看成停車格，停車卻遭警方舉發拖吊。「受害者」陳先生付了紅單600元、拖吊費100元領回車，越想越不平，多方申訴方獲市府回應，「避免民眾再次誤停」，將塗銷白框，監理站再據以同意免罰。

停在白框 怎麼被拖吊

問題來了，陳先生想拿回自己的錢可不容易，討錢之路彷彿電影「人在囧途」，有層層關卡要過。因為車籍在花蓮，想拿回600元罰款得多方交涉方才寄還；100元拖吊費更得親自再跑一趟拖吊場；至於早先為領車花的計程車費、申訴耗費的金錢和時間，恐將「無語問蒼天」。

從花蓮北上謀職的陳男，去年12月18日下午到桃園火車站前的台灣銀行辦事，看見銀行前人行道有劃設白色框格，且有其他機車停放，於是也將機車並排停在框格內，但辦完事後發現，機車已被警方拖吊。

繳錢拿車 愈想愈不對

陳男無奈，只能搭計程車到拖吊場，付了100元拖吊費，繳清600元罰款領回機車。事後認為，白色框格未標示禁停警語，用意不明，被拖吊實在很冤枉，「如果不給人停，為何要畫設框線？」於是開始自行蒐證，寫市政信箱和網路申訴。

陳男6度在桃園市1999市政信箱函詢框格用意，今年2月才獲得市府養護工程處回應，「經查本府相關單位皆未在該處繪設標誌標線，為避免民眾再次誤停，本處已派工近期內將予以塗銷。」

罰單撤銷 只是個開始

養工處的回文證明台銀前人行道框格，確實讓民眾誤解為停車格，陳男以此向花蓮監理站申訴，監理站依行政罰法同意免罰，上月撤銷罰單，但已繳的罰單費用，得自己到監理單位領回。

陳男抱怨，罰單可以到超商繳，為何麼撤銷罰單想拿回錢，卻得親自跑一趟裁罰的監理站？若是車籍在金門，他豈不得跑一趟金門，還好查詢得知監理站也可寄還匯票。

拖吊保管費 另個考驗

監理單位返還罰款的事情搞定後，陳男心想，那拖吊保管費呢？還有這幾個月他花費時間蒐證、申訴的開銷、心力和時間損失，還得另尋管道申訴，接到罰單撤銷的快樂心情，瞬間烏雲罩頂，原來以為已要討回公道，沒想到才只是跨出第一步而已。

陳先生要再向市政信箱陳情，交通局上月15日同意返還拖吊費，但要他到拖吊場領，至於領車時所花的計程車錢等損耗找誰賠？公部門互踢皮球，要先查出框線是誰劃設，再追究有何責任。

網友說「我乖乖付錢」

陳男說，道路標線是養護工程處負責，拖吊是交通局業務，舉發違規是警察局的職權，台銀前的框格邊緣已見脫漆，顯然存在已久，公部門每天在這裡舉發拖吊業務，難道都沒發現不明框格？正是沒人怠惰，「陷阱」豈會存在那麼久？

陳男將自身經歷公布在臉書，引起網友討論。好幾個人說也曾停在那被告發，「超傻眼」、「乖乖付過錢」，還有人說，「沒申訴的是不是比較倒楣？」但也有網友不以為然，表示「我應該不會誤會那是停車格」、「人行道本來就無法停車」。

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蒐證花時間 可求償嗎

律師黃昱維指出，公務員執行職務因故意或過失不法侵害人民權益，造成人民權益損失，確實就可以提國賠。民法上也可爭取公部門返還計程車資，並主張因事件造成失眠、憂鬱等精神損害，但蒐證申訴所花費的時間求償恐被駁回，因為「民法上，時間的耗損不能算損失。」

黃昱維說，雖然民眾可以透過國賠訴訟追回損失，但要有憑有據，像求償車資就得提出乘車證明和收據，主張精神損害也必須有就醫紀錄或診斷證明，「證據越齊全，對自己就越有利」。

撩落去打官司 值得嗎

律師陳孟彥表示，監理站既已撤銷罰單，就說明警方當初取締有違法問題，就算不是故意侵害民眾權利，也有過失的責任。

國家賠償案件只要在知道損失存在的2年內，都有權利提出來。公部門不同意賠償，再向法院提出國賠訴訟。不過，陳孟彥也分析，民事訴訟所花費的時間成本，可能遠大於幾百元的計程車費和申訴時所花費的時間精神，其中利弊，民眾要自己衡量值不值得。