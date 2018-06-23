親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華山大草原惹議
射箭教練分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

金曲獎完整得獎名單 陳奕迅壓軸奪年度專輯獎

金曲29／徐佳瑩獲「最佳國語女歌手獎」 嗨吻比爾賈

留言就轉帳20萬？刪祖克伯臉書文的駭客小子引起暴動

2018-06-23 22:57聯合報 記者袁志豪╱即時報導

台灣電腦高手張啟元曾抓到臉書（Facebook）的程式漏洞，刪了臉書創辦人祖克伯的貼文與回應，一舉成名，之後經常靠著破解各大網站資安系統登上媒體版面；今天下午5時他在個人臉書PO文「只要你留言，我就轉20萬給你」，消息傳出果然立刻引發大批網友，截至今晚10時留言數已達6.1萬筆、並有1萬多人分享。

2013年間，19歲的張啟元在臉書貼不雅照片，被通知「照片已刪除」，他好奇查看刪除鍵的原始碼，結果發現只要輸入其他網友的發文序號，就可以任意刪除別人的發文。張發信給臉書官方反映，未獲重視，於是拿祖克伯「練刀」，錄下影片示範如何進入祖克伯的臉書頁面，刪除1年前的幾條發文和回應。

張啟元今天下午在個人臉書留言「只要你留言 我就轉20萬給你 不要問我怎麼知道你的帳號的 沒帳號的人 去看你家人的帳號有沒有多錢111 趕快分享趕快留言 標記你的朋友一起來分錢 不用擔心會有轉帳紀錄 趁系統修復之前趕快拿到這筆錢 郵局銀行都能匯 我的程式原先設定會留言通知每個人」。

張的文章寫下「不過現在太多人留言了 所以我把程式改成自動匯款不留言通知如果多匯的人就不用退還 少匯的人系統每30分鐘匯自動補匯 不要問我是真的假的了 你看下面這麼多人留言有收到 還是假的嗎？ 沒收到的人請每30分鐘檢查一次帳戶餘額」。

張啟元的PO文瞬間引來上萬人留言請求張啟元匯款，雖然張啟元自己在20分鐘後就再PO了另一篇文章「果然只要一提到錢啊 一下子就冒出一堆人了 尤其是說有錢要送你的話就通知收不完了 我一直複製貼上同一個留言也是會累的 剛那張圖只不過是隨便修改的數字 再搭配留言訊息 就能吸引一堆人來領錢」。

張啟文第二篇PO文寫下「要我送你錢 那你幫過我甚麼了嗎？ 錢真的這麼吸引人嗎？ 還有人想用錢來吸引我做壞事 都說不可能了我就看看那篇文能吸引多少篇留言」，擺明說出自己只是想看看到底有多少人會上當受騙，但完全止不住大批陷入瘋狂的網友不斷留言，截至目前已將有超過6萬筆留言、1萬多人分享。

張啟元除了刪除祖克伯的臉書文章，在藝人楊又穎過世時，也協助家屬解開手機密碼；還發現台灣有三分之二的台灣電子商務網站，只要簡單幾步驟，就能花極少費用訂購票券或商品，他也以一元成功購買4張售價790元的「義大遊樂世界票劵」，讓7-ELEVEn趕緊關閉旅遊館的網頁修補漏洞。

台灣電腦高手張啟元今天下午5時他在個人臉書PO文「只要你留言，我就轉20萬給你」...
台灣電腦高手張啟元今天下午5時他在個人臉書PO文「只要你留言，我就轉20萬給你」，消息傳出果然立刻引發大批網友，截至今晚10時留言數已達6.1萬筆，但其實他在20分鐘後已PO文澄清只是想看看到底有多少人會上當受騙。記者袁志豪／翻攝
分享
台灣電腦高手張啟元。圖／翻攝自張啟元臉書
台灣電腦高手張啟元。圖／翻攝自張啟元臉書
分享
台灣電腦高手張啟元。圖／報系資料照片
台灣電腦高手張啟元。圖／報系資料照片
分享
台灣電腦高手張啟元今天下午5時他在個人臉書PO文「只要你留言，我就轉20萬給你」...
台灣電腦高手張啟元今天下午5時他在個人臉書PO文「只要你留言，我就轉20萬給你」，消息傳出果然立刻引發大批網友，截至今晚10時留言數已達6.1萬筆。記者袁志豪／翻攝
分享

義大

相關新聞

就是狂！ 扛著警察大頭娃娃攻上玉山頂

2018-06-23 18:54

影／高市鬧區路面塌陷「水泥車才剛起步路就塌了」

2018-06-23 16:51

影／板橋四維公園旁公寓冒猛烈煙火 大批運動民眾圍觀拍照

2018-06-23 22:14

影／反家暴20週年 新北警宣誓「愛要擁抱，不要家暴」

2018-06-23 19:30

父母注意！性侵案件兒少被害人達6成 佔總數最多

2018-06-23 18:15

影／大豹溪烤肉遇溪水暴漲 6大1小受困沙洲 平安獲救

2018-06-23 17:57

影／馬路過一半變燈號 婦人慘遭油罐車壓車輪

2018-06-23 17:56

男子和老婆吵架衝出門欲輕生 警方獲報攔車安撫開導

2018-06-23 16:42

影／警界首位動畫師 第2部作品淚訴家暴傷痛

2018-06-23 15:56

影／女友求去心情糟 16歲少年散步海中滅頂前獲救

2018-06-23 15:25

高市水泥預拌車停等紅綠燈 道路突塌陷警交管

2018-06-23 15:17

影╱信徹贈住警器助弱勢 消防員用氣球教你正確安裝

2018-06-23 15:08

竹圍漁港警尋獲一浮屍 身份待確認

2018-06-23 14:48

改裝機車吵死人！板橋警擴大攔檢取締噪音車

2018-06-23 14:19

交通隊打臉竹東分局 未依程序呈報車禍

2018-06-23 14:13

影／警界好聲音！桃市保大蔡仁皓比賽奪冠 還曾出EP

2018-06-23 14:13

她救回31條命！台東消防隊員蘇稚茜獲傑出救護技術員

2018-06-23 14:02

影╱超驚險！男童懸空5樓陽台欄杆 消防員搏命搶救

2018-06-23 13:59

阿婆「跨區」走失攔貨車 司機急煞「嚇死我了」

2018-06-23 13:38

慣竊手戴6串佛珠求保佑 警：作奸犯科神難救

2018-06-23 13:29

網傳北捷持刀謠言 警速查出來源送辦

2018-06-23 13:21

LED肩燈就是酷 企業捐贈助警夜間執勤安全

2018-06-23 12:42

松梅派出所長退休前請假不准 警友站批分局長耍官威

2018-06-23 12:16

國道1號高雄端3車追撞 回堵3公里請避開

2018-06-23 11:53

竹東分局警車自撞 2警員掛彩車頭損毀

2018-06-23 11:49

台64板橋往新店方向貨車翻覆 提醒民眾繞道

2018-06-23 11:07

影╱陸生提款忘拿以為被偷 台警助他自嘲「少件衰事」

2018-06-23 10:36

基隆老婦被壓油罐車下 消防人員救出骨折送醫

2018-06-23 10:35

悚！聯結車司機上車拉門把斷裂 摔落遭貨車輾死

2018-06-23 10:25

新北消防跨域結盟遊戲廠 猛男擔綱演出數位影片

2018-06-23 10:10

金山第一公墓倉庫半夜無名火 附近居民毛毛的

2018-06-23 09:06

台南民宅火警 連派出所也緊張　

2018-06-23 08:01

與男友吵架女子獨行 卻遭惡狼性侵得逞

2018-06-23 07:40

朴子凌晨住宅火警 婆媳及一對子女4人濃煙嗆傷獲救

2018-06-23 06:53

擬真毒品跟不上變化？ 警：提醒毒品可能樣態

2018-06-22 23:23

擬真毒品配教案 師生知毒、識毒

2018-06-22 23:22

女騎士自撞落水死亡 怪到救生圈設置不當

2018-06-22 23:03

嘉義少女失蹤22天 警調上千監視器在台南尋回

2018-06-22 21:06

住戶為漏水和廢水管與建商起糾紛 未搬新家已涼一半

2018-06-22 20:09
看更多

熱門文章

悚！聯結車司機上車拉門把斷裂 摔落遭貨車輾死

2018-06-23 10:25

影／千萬麥拉倫北宜違規擦撞貨車 網友：有股療癒感！

2018-06-23 15:16

「月休3天」不回LINE 女大生獲回音男友秒變大10歲人夫

2018-06-23 21:24

影／高市鬧區路面塌陷「水泥車才剛起步路就塌了」

2018-06-23 16:51

柴油車誤加95 只上班10多天女員工賠10萬

2018-06-23 13:03

松梅派出所長退休前請假不准 警友站批分局長耍官威

2018-06-23 12:16

華山分屍木屋附近住戶：曾看到男女脫光嬉戲

2018-06-23 14:37

交通隊打臉竹東分局 未依程序呈報車禍

2018-06-23 14:13

影╱超驚險！男童懸空5樓陽台欄杆 消防員搏命搶救

2018-06-23 13:59

高市水泥預拌車停等紅綠燈 道路突塌陷警交管

2018-06-23 15:17

與男友吵架女子獨行 卻遭惡狼性侵得逞

2018-06-23 07:40

基隆老婦被壓油罐車下 消防人員救出骨折送醫

2018-06-23 10:35

華山分屍木屋今拆除 發現血跡木板暫停作業

2018-06-23 14:19

高薪中年大叔被資遣 法官幫他討公道

2018-06-23 19:48

影／女友求去心情糟 16歲少年散步海中滅頂前獲救

2018-06-23 15:25

女警楊子儀勤奮考上警大 緝毒功夫也一把罩　

2018-06-23 12:25

就是狂！ 扛著警察大頭娃娃攻上玉山頂

2018-06-23 18:54

鼓吹投資比特幣吸金15億 主嫌千萬元交保

2018-06-23 00:25

和小女友親熱10次 7次有罪3次無罪

2018-06-23 11:49

降調？ 台南檢察長張文政調橋頭地檢署 引發爭議

2018-06-23 00:14

台南民宅火警 連派出所也緊張　

2018-06-23 08:01

影╱陸生提款忘拿以為被偷 台警助他自嘲「少件衰事」

2018-06-23 10:36

影／警界首位動畫師 第2部作品淚訴家暴傷痛

2018-06-23 15:56

基泰董座婚外情 女教授判賠60萬

2018-06-23 00:44

台南新化帝溪橋前道路掏空5公尺大洞 水泥車陷落

2018-06-23 21:11

國道1號高雄端3車追撞 回堵3公里請避開

2018-06-23 11:53

她救回31條命！台東消防隊員蘇稚茜獲傑出救護技術員

2018-06-23 14:02

影／馬路過一半變燈號 婦人慘遭油罐車壓車輪

2018-06-23 17:56

影／華山大草原拆木屋發現可疑血跡 檢警將再次採證

2018-06-23 19:13

注意！離婚協議證人沒問過另一半就簽名 法官判無效　

2018-06-23 12:22

LED肩燈就是酷 企業捐贈助警夜間執勤安全

2018-06-23 12:42

慘！離婚男與母鬧翻離家 教召令來人沒到遭起訴

2018-06-23 18:52

竹圍漁港警尋獲一浮屍 身份待確認

2018-06-23 14:48

影／板橋四維公園旁公寓冒猛烈煙火 大批運動民眾圍觀拍照

2018-06-23 22:14

闖民宅支開女童偷神像金牌 因這原因法官從重判刑

2018-06-23 07:12

竹東分局警車自撞 2警員掛彩車頭損毀

2018-06-23 11:49

留言就轉帳20萬？刪祖克伯臉書文的駭客小子引起暴動

2018-06-23 22:57

新秀檢察長 警察剋星郭永發拔頭籌

2018-06-23 00:20

金山第一公墓倉庫半夜無名火 附近居民毛毛的

2018-06-23 09:06

小木屋要拆了 華山分屍案找到疑似裝遺體箱子

2018-06-23 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top