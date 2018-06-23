留言就轉帳20萬？刪祖克伯臉書文的駭客小子引起暴動

2018-06-23 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



台灣電腦高手張啟元曾抓到臉書（Facebook）的程式漏洞，刪了臉書創辦人祖克伯的貼文與回應，一舉成名，之後經常靠著破解各大網站資安系統登上媒體版面；今天下午5時他在個人臉書PO文「只要你留言，我就轉20萬給你」，消息傳出果然立刻引發大批網友，截至今晚10時留言數已達6.1萬筆、並有1萬多人分享。

2013年間，19歲的張啟元在臉書貼不雅照片，被通知「照片已刪除」，他好奇查看刪除鍵的原始碼，結果發現只要輸入其他網友的發文序號，就可以任意刪除別人的發文。張發信給臉書官方反映，未獲重視，於是拿祖克伯「練刀」，錄下影片示範如何進入祖克伯的臉書頁面，刪除1年前的幾條發文和回應。

張啟元今天下午在個人臉書留言「只要你留言 我就轉20萬給你 不要問我怎麼知道你的帳號的 沒帳號的人 去看你家人的帳號有沒有多錢111 趕快分享趕快留言 標記你的朋友一起來分錢 不用擔心會有轉帳紀錄 趁系統修復之前趕快拿到這筆錢 郵局銀行都能匯 我的程式原先設定會留言通知每個人」。

張的文章寫下「不過現在太多人留言了 所以我把程式改成自動匯款不留言通知如果多匯的人就不用退還 少匯的人系統每30分鐘匯自動補匯 不要問我是真的假的了 你看下面這麼多人留言有收到 還是假的嗎？ 沒收到的人請每30分鐘檢查一次帳戶餘額」。

張啟元的PO文瞬間引來上萬人留言請求張啟元匯款，雖然張啟元自己在20分鐘後就再PO了另一篇文章「果然只要一提到錢啊 一下子就冒出一堆人了 尤其是說有錢要送你的話就通知收不完了 我一直複製貼上同一個留言也是會累的 剛那張圖只不過是隨便修改的數字 再搭配留言訊息 就能吸引一堆人來領錢」。

張啟文第二篇PO文寫下「要我送你錢 那你幫過我甚麼了嗎？ 錢真的這麼吸引人嗎？ 還有人想用錢來吸引我做壞事 都說不可能了我就看看那篇文能吸引多少篇留言」，擺明說出自己只是想看看到底有多少人會上當受騙，但完全止不住大批陷入瘋狂的網友不斷留言，截至目前已將有超過6萬筆留言、1萬多人分享。