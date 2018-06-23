影／反家暴20週年 新北警宣誓「愛要擁抱，不要家暴」

2018-06-23 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



「家暴防治法」自1998年公布施行以來，已邁入第20個年頭，為了讓民眾更瞭解家庭暴力防治的重要性，喚起暴力零容忍的集體意識，新北市警察局今天再家庭暴力防治法施行滿20週年前夕，在新北市市民廣場舉辦「愛要擁抱，不要家暴」活動，由市長朱立倫帶領警察局長胡木源宣誓「反家暴」決心。

朱立倫致詞指出，家暴所影響的，不是當下，是一輩子，家庭暴力的防治工作，這20年來在大家的努力之下，是有一些成果；但是很不幸的，還是看到一些家暴事件的發生，尤其最近的恐怖情人分屍案，社會需要更多更多的社會教育，讓大家知道愛是要擁抱，不要家暴，尤其是對自己最愛的家人。

朱立倫說社會局有一個統計數據，家暴從年輕到老有很大的變化，年輕的時候好像是先生打太太的比例特別高，到年長的時候變成太太打先生的比例特別高，今天打太太，有一天老的時候就被太太打，所以都不要打，都用愛的力量，用擁抱的力量，這才是大家共同追求的，讓愛的力量無限延伸。

朱立倫表示，不管是妻子、先生、父母、子女，都是要用愛的擁抱，而不要家暴。

特別來賓藝人許效舜表示，自己是法警出身，在基隆地方法院當了5年的法警，看了很多家暴的案例，其實在身邊，可以伸出援手，都應該儘量去幫忙；希望透過所有教育、司法、警政單位等努力，不要再讓小孩子很小被打到往生，女朋友被切成幾塊丟到野外，大家一起發現問題、解決問題。

今天活動開場由新北市婦幼警察隊警察帶來動感熱舞，還有警察姐姐說故事，結合婦幼動物森林四位動物大明星的生動演出，透過戲劇演出提升民眾對於家暴防治工作的認同感。

現場也邀請「113」組民眾共同參與擁抱拍照活動，上台宣誓活動口號，展現「反家暴」決心及推廣「113保護專線」的意義；凡熱心參與擁抱拍照活動之民眾皆獲得擁抱照片卡、活動T恤1件及活動好禮。