父母注意！性侵案件兒少被害人達6成 佔總數最多

2018-06-23 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



警政署發布最新統計，雖然近6年警察機關受理刑案兒少被害人數逐年下降，但是去年「性侵害」案類，兒少被害人占總被害人比重為60.92％，顯示兒少仍為性侵害的高風險群。

近6年警察機關受、處理刑案兒少被害人數逐年遞減，由2012年1萬1,986人，下降到去年剩8,379人，減少3成，去年兒少被害人占總被害人比重已降至4.44％，按性別觀察，近6年女性兒少被害人均高於男性，女性占比介於54％到58％之間。

統計指出，兒少被害案類以「性交猥褻」占21.14％最多，普通竊盜占16.36％次之，第三則是一般傷害」占10.32％，去年女性兒少被害4552人，占54.33％，高於男性3827人。

警政署指出，2014年配合中央組織改造作業，提升警政婦幼組織位階，增補基層執行人力，強化婦幼保護措施，使警察機關婦幼保護體系架構漸趨完整。

除了深入學校加強學生的性侵害防治觀念、相關法律規定宣導，以減少兩小無猜性侵害案件外，亦加強對民眾宣導自我保護觀念，持續查報高風險家庭轉介社政單位，以預防兒少受虐及性侵害。