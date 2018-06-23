影╱信徹贈住警器助弱勢 消防員用氣球教你正確安裝

2018-06-23 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



「住宅用火災警報器，不是有就好，要選擇正確安裝位置及判斷住宅內該裝幾顆住警器！」高市消防局瑞隆分隊感謝台灣信徹蓮池功德會捐贈300顆住警器，消防隊員在捐贈典禮中，特別提醒參與志工與長者們，安裝住警器的重要性，並搭配氣球，以氣球模擬煙的流向，教導正確安裝位置。

台灣信徹蓮池功德會理事長釋天瀅師父集結善眾，關懷弱勢族群，捐贈住宅用火災警報器300顆，昨舉行捐贈儀式。

昨天捐贈儀式中，台灣信徹蓮池功德會理事長釋天瀅師父說，全台已有多起因住宅用火災警報器及早預警，提醒起火戶人員及時應變逃生的成功案例，除發起捐贈住警器助弱勢，鼓勵善眾自主購買安裝住警器，保護自家生命財產，避免消防員冒險進火場而危及生命。

昨天住警器捐贈儀式在信徹寺舉行，剛好也是其老人關懷服務據點，捐贈儀式，消防隊員也舉行防火宣導。

防火宣導中，讓長者們親自了解住警器功效，使用製煙機，朝住警器噴煙，住警器隨即發出聲響「火災火災」；為讓長者們了解住警器安裝位置，特別用氣球代表煙的流向，讓長者們觀察煙的流向，選擇設置安裝住警器位置。

高市消防局火災預防科指出，火災具有不定性及成長性，若發生在警戒心最低、行動力最弱的熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡，住宅用火災警報器若裝設得宜，能在第一時間發現有效抑制火災。