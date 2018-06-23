竹圍漁港警尋獲一浮屍 身份待確認

相關新聞
影╱超驚險！男童懸空5樓陽台欄杆 消防員搏命搶救2018-06-23 13:59
松梅派出所長退休前請假不准 警友站批分局長耍官威2018-06-23 12:16
影／女友求去心情糟 16歲少年散步海中滅頂前獲救2018-06-23 15:25
高市水泥預拌車停等紅綠燈 道路突塌陷警交管2018-06-23 15:17
影╱信徹贈住警器助弱勢 消防員用氣球教你正確安裝2018-06-23 15:08
改裝機車吵死人！板橋警擴大攔檢取締噪音車2018-06-23 14:19
交通隊打臉竹東分局 未依程序呈報車禍2018-06-23 14:13
影／警界好聲音！桃市保大蔡仁皓比賽奪冠 還曾出EP2018-06-23 14:13
她救回31條命！台東消防隊員蘇稚茜獲傑出救護技術員2018-06-23 14:02
阿婆「跨區」走失攔貨車 司機急煞「嚇死我了」2018-06-23 13:38
慣竊手戴6串佛珠求保佑 警：作奸犯科神難救2018-06-23 13:29
網傳北捷持刀謠言 警速查出來源送辦2018-06-23 13:21
LED肩燈就是酷 企業捐贈助警夜間執勤安全2018-06-23 12:42
國道1號高雄端3車追撞 回堵3公里請避開2018-06-23 11:53
竹東分局警車自撞 2警員掛彩車頭損毀2018-06-23 11:49
台64板橋往新店方向貨車翻覆 提醒民眾繞道2018-06-23 11:07
影╱陸生提款忘拿以為被偷 台警助他自嘲「少件衰事」2018-06-23 10:36
基隆老婦被壓油罐車下 消防人員救出骨折送醫2018-06-23 10:35
悚！聯結車司機上車拉門把斷裂 摔落遭貨車輾死2018-06-23 10:25
新北消防跨域結盟遊戲廠 猛男擔綱演出數位影片2018-06-23 10:10
金山第一公墓倉庫半夜無名火 附近居民毛毛的2018-06-23 09:06
台南民宅火警 連派出所也緊張2018-06-23 08:01
與男友吵架女子獨行 卻遭惡狼性侵得逞2018-06-23 07:40
朴子凌晨住宅火警 婆媳及一對子女4人濃煙嗆傷獲救2018-06-23 06:53
擬真毒品跟不上變化？ 警：提醒毒品可能樣態2018-06-22 23:23
擬真毒品配教案 師生知毒、識毒2018-06-22 23:22
女騎士自撞落水死亡 怪到救生圈設置不當2018-06-22 23:03
嘉義少女失蹤22天 警調上千監視器在台南尋回2018-06-22 21:06
住戶為漏水和廢水管與建商起糾紛 未搬新家已涼一半2018-06-22 20:09
新興酒店艷名遠播 管區警方忍無可忍臨檢查獲2018-06-22 19:46
三重5輛機車連環追撞 2人受傷送醫2018-06-22 19:40
影／一張員警寫下的便條紙 氣質女星感動衝擊2018-06-22 17:51
機車「五貼」幼童還懸空 影片上網引撻伐警未開罰2018-06-22 17:32
影／談近來凶殺案 葉俊榮：台灣治安仍不錯2018-06-22 17:21
影╱暖男冒險國道搬鐵條疏解塞車 網友：不按讚怎行？2018-06-22 16:57
司機疑過勞死 家屬股東會前抗議2018-06-22 16:32
基市大雨 八堵隧道邊坡落石、路樹砸「小黃」2018-06-22 16:28
女消防員16次單槓引體向上 破桃園消防紀錄2018-06-22 16:00
螺絲鬆了？台中市警局今年已傳三起槍支走火意外2018-06-22 15:58
熱門文章
悚！聯結車司機上車拉門把斷裂 摔落遭貨車輾死2018-06-23 10:25
女消防員16次單槓引體向上 破桃園消防紀錄2018-06-22 16:00
新興酒店艷名遠播 管區警方忍無可忍臨檢查獲2018-06-22 19:46
影╱暖男冒險國道搬鐵條疏解塞車 網友：不按讚怎行？2018-06-22 16:57
華山分屍案 警帶凶嫌妻子回住處搜索2018-06-22 15:56
住戶為漏水和廢水管與建商起糾紛 未搬新家已涼一半2018-06-22 20:09
基泰建設董座婚外情 台科大女教授判賠60萬2018-06-22 16:52
夫外遇生子 妻願接納「當自己孩子一起養」2018-06-22 20:06
影／一張員警寫下的便條紙 氣質女星感動衝擊2018-06-22 17:51
嘉義少女失蹤22天 警調上千監視器在台南尋回2018-06-22 21:06
柴油車誤加95 只上班10多天女員工賠10萬2018-06-23 13:03
IRS國際儲備體以投資比特幣 在兩岸非法吸金15億2018-06-22 16:45
與男友吵架女子獨行 卻遭惡狼性侵得逞2018-06-23 07:40
基隆老婦被壓油罐車下 消防人員救出骨折送醫2018-06-23 10:35
基市大雨 八堵隧道邊坡落石、路樹砸「小黃」2018-06-22 16:28
螺絲鬆了？台中市警局今年已傳三起槍支走火意外2018-06-22 15:58
影╱超驚險！男童懸空5樓陽台欄杆 消防員搏命搶救2018-06-23 13:59
台苯掏空案 前董座張鍾潛判刑3年2018-06-22 19:34
松梅派出所長退休前請假不准 警友站批分局長耍官威2018-06-23 12:16
女騎士自撞落水死亡 怪到救生圈設置不當2018-06-22 23:03
清槍不慎誤傷同事 女警業務過失傷害罪起訴2018-06-22 18:03
影／談近來凶殺案 葉俊榮：台灣治安仍不錯2018-06-22 17:21
鼓吹投資比特幣吸金15億 主嫌千萬元交保2018-06-23 00:25
降調？ 台南檢察長張文政調橋頭地檢署 引發爭議2018-06-23 00:14
和小女友親熱10次 7次有罪3次無罪2018-06-23 11:49
台南民宅火警 連派出所也緊張2018-06-23 08:01
基泰董座婚外情 女教授判賠60萬2018-06-23 00:44
華山分屍木屋今拆除 發現血跡木板暫停作業2018-06-23 14:19
國道1號高雄端3車追撞 回堵3公里請避開2018-06-23 11:53
華山分屍木屋附近住戶：曾看到男女脫光嬉戲2018-06-23 14:37
影╱陸生提款忘拿以為被偷 台警助他自嘲「少件衰事」2018-06-23 10:36
撿到用過禮券到巨城購物 被抓包下場慘2018-06-22 19:44
闖民宅支開女童偷神像金牌 因這原因法官從重判刑2018-06-23 07:12
女警楊子儀勤奮考上警大 緝毒功夫也一把罩2018-06-23 12:25
悍匪朝員警開槍 竟只能妨害公務、槍砲論罪2018-06-22 20:14
台電向3間民營電廠求償92億多元 法院判敗訴2018-06-22 16:28
創作被抄襲賣錢 蕭言中興訟獲賠300萬2018-06-22 21:32
機車「五貼」幼童還懸空 影片上網引撻伐警未開罰2018-06-22 17:32
新秀檢察長 警察剋星郭永發拔頭籌2018-06-23 00:20
金山第一公墓倉庫半夜無名火 附近居民毛毛的2018-06-23 09:06
留言