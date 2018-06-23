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竹圍漁港警尋獲一浮屍 身份待確認

2018-06-23 14:48聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市大園區竹圍漁港，今日早上港內漁船發現海裡有一具浮屍，立即通報警消，消防隊員趕往現場，發現該名民眾已無意識呼吸、無脈搏，且牙關緊閉、肢體僵硬明顯死亡，大園警方表示，該民眾身上無攜帶任何證件，初步研判大體無外傷，身份、死因後續將調查。

桃園市大園區竹圍漁港，今日早上港內漁船發現海裡有一具浮屍，由於已明顯死亡，身份死...
桃園市大園區竹圍漁港，今日早上港內漁船發現海裡有一具浮屍，由於已明顯死亡，身份死因將待警方確認。圖／消防隊提供
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