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金山第一公墓倉庫半夜無名火 附近居民毛毛的

2018-06-23 09:06聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山溫泉路一間位金山第一公墓舊式倉庫，昨天深夜11點多發生火警，濃煙密布，消防人員前往灌救，所幸沒有人受傷，起火原因由消防局調查。

昨晚間11時許，金山第一公墓靠近溫泉路段，一間舊式建築傳出火警，金山消防分隊獲報即時趕往現場，警方現場指揮交通，建築內已布滿濃煙。金山消防隊出動多輛消防水車到達現場搶救，迅速控制火勢，無人受困受傷。

據附近居民指出，倉庫平時是雕刻墓碑工作室，未上鎖，也有遊民會出入，起火原因可疑。

金山第一公墓昨晩火警。圖/郭世賢提供
金山第一公墓昨晩火警。圖/郭世賢提供
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