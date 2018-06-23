金山第一公墓倉庫半夜無名火 附近居民毛毛的

2018-06-23 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區溫泉路一間位金山第一公墓舊式倉庫，昨天深夜11點多發生火警，濃煙密布，消防人員前往灌救，所幸沒有人受傷，起火原因由消防局調查。

昨晚間11時許，金山第一公墓靠近溫泉路段，一間舊式建築傳出火警，金山消防分隊獲報即時趕往現場，警方現場指揮交通，建築內已布滿濃煙。金山消防隊出動多輛消防水車到達現場搶救，迅速控制火勢，無人受困受傷。