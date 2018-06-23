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與男友吵架女子獨行 卻遭惡狼性侵得逞

2018-06-23 07:40聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

王男去年8月間在大甲溪橋畔，見與男友吵架負氣獨自行走的「小美」（化名），強暴被害人得逞，還恐嚇說「妳不乖乖配合，我就讓妳死」；去年9月，在大里內新橋摀住被害女「小麗」（化名）嘴巴，再朝她臉部噴不明液體，致被害人雙眼灼傷，台中地院依強制性交、傷害等罪將他判刑4年6月。

判決書指出，被害女子「小美」去年8月28日晚間，因與男友吵架獨自外出，適王男將轎車停在臺中市清水區中山路接近大甲溪橋南端處路邊講電話，見她步行經過，就關閉車大燈，隨即熄火，開門下車，尾隨被害女子。

王男從後方伸手摀住「小美」嘴巴，將她往路邊草叢推下，致她跌入路邊草叢，，她坐起後隨即以手機撥打電話向其男友求救並告知她所在位置，王男隨即跳下草叢，直接以屁股壓在被害女頭上，將她的手機搶下並掛斷。

王男並以一手摀住她嘴巴，腳壓著她的手，一手解開被害女子衣物，性侵害被害人，被害人掙扎並喊痛，他恫稱稱「妳不乖乖配合，我就讓妳死」，並大力打她的頭，造成被害人的頭疼痛、暈眩，王以此強暴、脅迫方式對被害人強制性交得逞。

此時「小美」的男友到達現場，大喊她的名字，男友聽到她大喊救命，王男即停止動作，而將被害女往更下方水溝拉，男友跳下草叢拉住她，王男即逃離現場，警方據報到達現場，發現距離被害人遭性侵處150公尺路旁停放王男駕駛之自小客車。

被害女至光田綜合醫院驗傷，發現她左面部眼下區眼顯抓痕、胸腹部、背臀部、四肢部多處抓痕、陰部新撕裂傷等傷害。

女子「小麗」去年9月20日晚間，在台中市大里區內新橋上的人行道，由內新往十九甲方向徒步返家，適王男騎機車，在內新橋上繞來繞去，等待在女性友人下班。

王男見「小麗」獨自行走，在內新橋上往74號快速道路方向行駛，在橋面最高處停車，關車燈，穿越車道及中央分隔島往對向「小麗」處移動。適她走在內新橋上要下坡時，王男自她身後以左手摀住其嘴巴，再以右手拿不明液體噴她的臉部。

被害女轉身蹲下，他仍對她的臉再噴2、3下，她勉力睜開眼睛，王已轉身往橋的上坡方向走，再穿越車道及中央分隔島至停放機車處，騎機車離去，她則往下坡逃離後，至中國醫藥大學附設醫院急診，經診斷有雙眼不明液體化學灼傷。

王男在大甲溪橋畔，見與男友吵架負氣獨自行走的女子，強暴被害人得逞；又大里內新橋摀...
王男在大甲溪橋畔，見與男友吵架負氣獨自行走的女子，強暴被害人得逞；又大里內新橋摀住夜歸女嘴巴，再朝她臉部噴不明液體，致被害人雙眼灼傷，台中地院依強制性交、傷害等罪將他判刑4年6月。 圖／本報資料照
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性侵恐嚇

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