女騎士自撞落水死亡 怪到救生圈設置不當

2018-06-22 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



31歲許姓女子今天凌晨騎機車，行經彰化市彰鹿路72巷內石笱大排時，疑似自撞到救生圈架後，掉落大排水溝溺斃，家屬質疑救生圈設在該處，致安全疑慮。但彰化縣消防局澄清指出，肇事路段有點彎曲，依監視器影像，當時機車車速非常快，是先擦撞路旁護欄後，再撞到救生圈架後，女騎士才跌落大排。

消防局指出，許女摔落排水溝死亡，家屬質疑是否撞擊到消防局設置「救生圈架(編號892)」才會翻落水溝，認為「為什麼設置」、「為什麼設置在該處」、「是否有安全疑慮」？

消防局表示，從監視影片所見，許姓女騎士在撞到救生圈架前，已有火花產生，且水泥護欄在事故後，有多出白色擦痕，研判應是先擦撞護欄，再撞救生圈架，初步研判與設置之救生圏架並無因果關係，設置地點為防汛道路，也無不當，而真正肇事原因由警方調查中。

消防局表示，救生圈架救援系統是在102年設置，是考量可為了讓民眾發現有人溺水時，立即拋丟救援 而規劃設置，自103年6月啟用後，已有數起成功救援的案例。