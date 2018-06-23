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10輛車15天超速60公里 公警局已盯上

2018-06-23 03:41中央社 台北22日電

習慣在國道嚴重超速者要小心，交通部高速公路局透過大數據分析，將相關資料提供國道公路警察局，列為優先取締對象，例如4月有10輛車15天超速60公里，公路警察局已盯上。

高公局副局長吳木富說，高公局以往只提供超速較多的路段及時段給公警局，現在經由大數據分析，能更精準掌握國道嚴重超速的車輛個別超速時段、路段，雖不會回溯開罰，但會提供公警局參考，列為優先取締對象。

根據高公局提供的分析資料，4月有10輛車嚴重超速60公里的天數有15天，一個月內有半個月都是以超過時速170公里速度在國道上行駛。

高公局呼籲習慣性超速的累犯駕駛要自我克制，不要因為個人短暫的刺激與快感，造成自身及無辜第三者的傷害，導致好幾個家庭的破碎與哀傷。

高公局說，依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定的最高速限，處新台幣3000至6000元罰緩；若超速60公里以上者，將依級距處以罰鍰，最高可處2萬4000元，並當場禁止其駕駛、吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。

另若2輛以上汽車在道路上競駛、競技者，處3萬至9萬元罰鍰，並當場禁止行駛及吊銷駕駛執照。

國道警察

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