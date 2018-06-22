新興酒店艷名遠播 管區警方忍無可忍臨檢查獲

2018-06-22 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市中西區有一家酒店近年低調經營、最近豔名遠播，傳到員警耳裡，轄區市警二分局得知不可能坐視，昨天深夜進店內包廂臨檢，果真發現有4名「女服務生」表演脫衣舞、全裸陪酒。

二分局下午表示，日前接獲民眾檢舉，轄內中西區有一家「酒店」涉嫌以脫衣陪酒等方式招攬酒客，二分局員警昨晚進入店內臨檢，查獲服務小姐涉嫌脫衣陪酒，將酒店負責人、現場把風及媒介男子依涉嫌刑法妨害風化罪送辦。

二分局行政組長王天作指出，分局經多日暗中查訪，昨天晚上員警持台南地院搜索票前往臨檢，在店內包廂當場查獲4名女服務生脫衣全裸陪酒客飲酒。

二分局表示，執勤員警進入包廂搜索時，查獲現場4名女服務生均衣衫不整，隨著音樂開始跳舞並將身上衣物逐一脫去，裸體隨舞曲在客人身上磨蹭，立即蒐證並將涉案人員帶回派出所查辦。

王天作指出，該店負責人坦承店內以這種消費模式攬客，每人收取兩千元服務100分鐘、少爺服務費1千元，酒跟小菜及小姐無須另外付費，警方訊後將負責人、現場把風及媒介等3人送辦。