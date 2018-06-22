三重5輛機車連環追撞 2人受傷送醫

相關新聞
女消防員16次單槓引體向上 破桃園消防紀錄2018-06-22 16:00
影片曝光！警車追賊被撞翻360度 目擊者：拍電影？2018-06-22 15:11
住戶為漏水和廢水管與建商起糾紛 未搬新家已涼一半2018-06-22 20:09
新興酒店艷名遠播 管區警方忍無可忍臨檢查獲2018-06-22 19:46
影／一張員警寫下的便條紙 氣質女星感動衝擊2018-06-22 17:51
機車「五貼」幼童還懸空 影片上網引撻伐警未開罰2018-06-22 17:32
影／談近來凶殺案 葉俊榮：台灣治安仍不錯2018-06-22 17:21
影╱暖男冒險國道搬鐵條疏解塞車 網友：不按讚怎行？2018-06-22 16:57
司機疑過勞死 家屬股東會前抗議2018-06-22 16:32
基市大雨 八堵隧道邊坡落石、路樹砸「小黃」2018-06-22 16:28
螺絲鬆了？台中市警局今年已傳三起槍支走火意外2018-06-22 15:58
男騎士載妹耍帥 膽大包天跨雙黃線超警車2018-06-22 15:33
碰！台中警員領槍出勤前走火 射傷手掌嚇壞同事2018-06-22 15:24
10號國道車禍 小黃運將飛落10公尺深蕉園摔死2018-06-22 14:56
不滿被解雇 持瑞士刀砍傷前東家2018-06-22 14:17
賠慘！貨車連撞高價重機、逾200萬元賓士2018-06-22 14:15
八旬阿嬤離家未歸 警消冒雨搜救3天無所獲2018-06-22 13:59
台中警車抓賊挨撞翻 飛上安全島嚇壞市民2018-06-22 12:53
一張照片才知道警察多辛苦 網友：謝謝您！警察2018-06-22 12:22
影／暖暖跳軌屍不再是「編號A092」 老父灑淚正名「愛女」2018-06-22 11:55
挖路挖斷瓦斯管線 台南警消迅速疏散住戶防護2018-06-22 11:47
影╱賠到脫褲！貨車連撞7輛高檔重機加百萬賓士休旅車2018-06-22 10:40
影╱重機粉注意！這傢伙專在臉書社團賣盜版配件2018-06-22 10:04
欠債想不開 夫婦丟下兒女輕生幸獲救2018-06-22 10:03
麻豆警備隊長告別式 順利進行備極哀榮2018-06-22 09:34
義助修復分屍遺體 烤玉米店老闆邊哭邊捐款道謝2018-06-22 08:14
世足頻爆冷 賭客押錯狂輸又遇警…2018-06-22 00:27
轎車撞上廟牌樓柱起火 4死2018-06-22 00:20
培訓搜救犬 隊員涉浮報公款2018-06-21 22:59
國道汐止交流道翻車 男酒駕自撞護欄2018-06-21 21:56
模範公務員警察轉消防 太缺人曾1人出勤救護2018-06-21 21:09
機車騎士路口未禮讓行人被開單 上網討拍遭網友打臉2018-06-21 21:07
流浪大豬公落河 鄉長出動怪手救援贏掌聲2018-06-21 21:05
派出所長考上博士班 警分局長貼紅榜道賀2018-06-21 16:28
影／8旬老翁氣喘吁吁推車 警暖心從後方幫助2018-06-21 16:21
一中街水利大樓驚傳女子墜樓 無生命跡象送醫搶救2018-06-21 16:11
培訓搜救犬疑浮報公款600萬 隊員說出隱情2018-06-21 15:54
屁孩臥軌還挑釁「你們該學學我」 網友：撞死算了！2018-06-21 15:31
百公斤男扮男模騙少女裸照 恐嚇月繳贖金被逮2018-06-21 14:36
熱門文章
影／暖暖跳軌屍不再是「編號A092」 老父灑淚正名「愛女」2018-06-22 11:55
義助修復分屍遺體 烤玉米店老闆邊哭邊捐款道謝2018-06-22 08:14
一張照片才知道警察多辛苦 網友：謝謝您！警察2018-06-22 12:22
分屍案是情感問題？宅神諷徐國勇：宇宙最佳公關2018-06-22 07:05
調查局破比特幣吸金集團 知名律師也捲入2018-06-22 14:47
道歉也沒用！殺人棄屍沈文賓更三審仍判死刑2018-06-22 10:19
高雄氣爆案民事宣判 法院：中油免責、高市府有4成過失2018-06-22 13:05
衛生紙用超兇？兒子「暖男」行為讓他哭笑不得2018-06-22 09:57
影╱重機粉注意！這傢伙專在臉書社團賣盜版配件2018-06-22 10:04
配合地制法修正 中高階警官一夕升官大風吹2018-06-22 11:20
「缺錢就來」 泰女揪同鄉來台賣淫淘金2018-06-22 00:43
前最高法院院長吳啟賓辭世 享壽81歲2018-06-21 22:59
流浪大豬公落河 鄉長出動怪手救援贏掌聲2018-06-21 21:05
女消防員16次單槓引體向上 破桃園消防紀錄2018-06-22 16:00
10號國道車禍 小黃運將飛落10公尺深蕉園摔死2018-06-22 14:56
華山分屍案死者胸部下落不明 警方採證軍綠色塑膠箱2018-06-22 11:00
影╱賠到脫褲！貨車連撞7輛高檔重機加百萬賓士休旅車2018-06-22 10:40
影╱暖男冒險國道搬鐵條疏解塞車 網友：不按讚怎行？2018-06-22 16:57
基泰建設董座婚外情 台科大女教授判賠60萬2018-06-22 16:52
麻豆警備隊長告別式 順利進行備極哀榮2018-06-22 09:34
模範公務員警察轉消防 太缺人曾1人出勤救護2018-06-21 21:09
男騎士載妹耍帥 膽大包天跨雙黃線超警車2018-06-22 15:33
華山分屍案 警帶凶嫌妻子回住處搜索2018-06-22 15:56
台東警方破暴力組織犯罪集團 12人送辦2018-06-22 11:30
基市大雨 八堵隧道邊坡落石、路樹砸「小黃」2018-06-22 16:28
三新科檢察長人事出爐！ 費玲玲接金門高分檢2018-06-22 08:48
影／談近來凶殺案 葉俊榮：台灣治安仍不錯2018-06-22 17:21
影／一張員警寫下的便條紙 氣質女星感動衝擊2018-06-22 17:51
碰！台中警員領槍出勤前走火 射傷手掌嚇壞同事2018-06-22 15:24
抓出藏鏡人！淹水片造謠 林邊將提告2018-06-21 23:52
螺絲鬆了？台中市警局今年已傳三起槍支走火意外2018-06-22 15:58
女檢察官小木屋看分屍現場 模擬案發過程2018-06-22 13:07
IRS國際儲備體以投資比特幣 在兩岸非法吸金15億2018-06-22 16:45
欠債想不開 夫婦丟下兒女輕生幸獲救2018-06-22 10:03
彰化縣警局長上任4個月 26名官警第一波大風吹2018-06-22 10:31
創作歌曲被註冊走了 劉家昌狀告2音樂公司勝訴2018-06-22 15:08
誰讓華山變成危險場域？ 她憂破窗效應2018-06-22 15:26
兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞2018-06-22 12:55
教練殺人分屍 前台大校長：倫理應凌駕社會、經濟價值2018-06-22 11:04
查分屍案第一現場 警重返華山搜索採證2018-06-22 00:23
留言