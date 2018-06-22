三重5輛機車連環追撞 2人受傷送醫

2018-06-22 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局今天下午5時38分獲報，三重區重陽路5段發生連環追撞車禍，救護人員到場發現現場共有5輛機車撞在一起，其中69歲郭姓婦人及一名黃姓機車騎士受到擦挫傷，由救護車送醫。

警方調查，69歲郭姓婦人從路邊停車場騎出來，疑似未注意有來經過，後方機車騎士見狀急煞，第三輛機車煞車不及，追撞黃姓機士機車，再撞上郭婦機車，由於事發突然，後方又有2輛機車也因來不及閃避撞上，引發5輛機車連環追撞。