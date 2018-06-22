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女消防員16次單槓引體向上 破桃園消防紀錄

2018-06-22 16:00聯合報 記者許政榆╱即時報導

消防工作不僅高危險性，消防隊員平時得不斷訓練，以提高救災效力、保護民眾和自身安全。桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練，經過2個多月魔鬼訓練，呈現扎實訓練成果。

其中在結訓體能測驗中，單槓引體向上項目，男女標準皆為8下及格，大有消防分隊隊員沈雯玟完成16次，創下消防局女性同仁新紀錄。

警專33期畢業的沈雯玟，高中為護理專科畢業，但因對消防員工作充滿憧憬，在大學一年級時瞞著家人休學報考警專，考上後才告知家人。

消防局表示，桃園救助訓練自民國82年起舉行，至今20餘年、共培訓716位消防救助人員。訓練課程內容包含消防戰術、繩索救援技術、火場救助行為訓練、急流救生訓練、山域救助技能、海上救生技術、侷限空間救援及直昇機組合訓練等12項消防救助專業項目。

今日第21期救助訓練結訓演練，由代理局長龍榮森主持校閱，他表示，消防工作充斥危險和挑戰，救災如同作戰般，需注重自身安全，今年訓練首度加入「戰術體能」訓練課程，由消防局培訓的戰術體能指導員，在夜間課程實施肌力、體能訓練，以提升受訓人員體能，降低執勤受傷機會。

此外，學員除了參與救助訓練，更利用時間操練龍舟操舟，今年參加「乙未客家戰役文化季2018桃園市市長盃龍舟賽」，更奪下龍舟賽機關組第1名，優異表現更創下機關組4連霸佳績。

桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨...
桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練。圖／桃園市消防局提供
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桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨...
桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練，經過2個多月魔鬼訓練，呈現扎實訓練成果。圖／桃園市消防局提供
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桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練。圖／桃園市消防局提供
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桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練。圖／桃園市消防局提供
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桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練，經過2個多月魔鬼訓練，呈現扎實訓練成果。圖／桃園市消防局提供
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桃園市消防局於4月1日至6月22日舉辦第21期救助訓練，今日上午於八德訓練中心暨防災教育館舉辦結訓演練。圖／桃園市消防局提供
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大有消防分隊隊員沈雯玟完成16次單槓引體向上，創下消防局女性同仁新紀錄。圖／取自...
大有消防分隊隊員沈雯玟完成16次單槓引體向上，創下消防局女性同仁新紀錄。圖／取自沈雯玟臉書
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