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國道汐止交流道翻車 男酒駕自撞護欄

2018-06-21 21:56聯合報 記者李奕昕╱即時報導

國道1號汐止交流道匝道口發生酒駕翻車事故，今天晚間8點多，林姓男子（48歲）駕駛休旅車下交流道，不慎擦撞護欄，車輛朝左側翻，他自行脫困未受傷，警方查出他酒測值0.94毫克超標，依公共危險罪嫌究辦，目前已移置事故車輛。

國道1號汐止交流道匝道口發生酒駕翻車事故，警方將駕駛依公共危險罪嫌究辦，並移置事...
國道1號汐止交流道匝道口發生酒駕翻車事故，警方將駕駛依公共危險罪嫌究辦，並移置事故車。記者李奕昕／翻攝
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國道1號汐止交流道匝道口發生酒駕翻車事故，警方將駕駛依公共危險罪嫌究辦，並移置事...
國道1號汐止交流道匝道口發生酒駕翻車事故，警方將駕駛依公共危險罪嫌究辦，並移置事故車。記者李奕昕／翻攝
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國道1號汐止交流道匝道口發生酒駕翻車事故，警方將駕駛依公共危險罪嫌究辦，並移置事故車。記者李奕昕／翻攝
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國道1號汐止交流道匝道口發生酒駕翻車事故，警方將駕駛依公共危險罪嫌究辦，並移置事故車。記者李奕昕／翻攝
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國道休旅車酒駕

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