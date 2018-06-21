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毒品通緝犯酒駕 自撞加油站牆壁被抓

2018-06-21 09:59聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市毒品通緝犯陳姓男子今凌晨12點40分，開著公司小貨車行經鳳山區鳳南路、善和街口時，自撞路邊加油站牆壁，警方到場酒測後，陳酒測值高達0.84mg/L，警方一查，陳是雄檢6月發布毒品通緝，警詢後將陳解送歸案，並依公共危險案移送雄檢。

鳳山分局五甲所調查，陳姓男子（41歲）平日做水泥工，今年6月15日雄檢發布毒品通緝，因毒品案判刑2年5月未到案。陳告訴警方，昨晚跟老闆聚餐喝了5瓶啤酒，結束後他開著公司的小貨車要返家，途中自撞路旁的牆壁。

案發時沒有下雨，警方處理這起事故時，現場下起滂薄大雨，這起事故沒有造成其他傷害。

毒品通緝陳姓男子晚間跟老闆聚餐席間喝5瓶啤酒，開小貨車返家途中撞上路旁牆壁。記者...
毒品通緝陳姓男子晚間跟老闆聚餐席間喝5瓶啤酒，開小貨車返家途中撞上路旁牆壁。記者劉星君／翻攝
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毒品通緝陳姓男子晚間跟老闆聚餐席間喝5瓶啤酒，開小貨車返家途中撞上路旁牆壁。記者...
毒品通緝陳姓男子晚間跟老闆聚餐席間喝5瓶啤酒，開小貨車返家途中撞上路旁牆壁。記者劉星君／翻攝
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毒品通緝陳姓男子晚間跟老闆聚餐席間喝5瓶啤酒，開小貨車返家途中撞上路旁牆壁。記者...
毒品通緝陳姓男子晚間跟老闆聚餐席間喝5瓶啤酒，開小貨車返家途中撞上路旁牆壁。記者劉星君／翻攝
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毒品通緝陳姓男子晚間跟老闆聚餐席間喝5瓶啤酒，開小貨車返家途中撞上路旁牆壁。記者...
毒品通緝陳姓男子晚間跟老闆聚餐席間喝5瓶啤酒，開小貨車返家途中撞上路旁牆壁。記者劉星君／翻攝
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毒品通緝加油站

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