親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
射箭教練分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

軍人年改7月起上路 領多少套這公式就知道

影／「野青眾」違法闖華山鐵道開趴 台鐵：已報警處理

2018-06-20 19:19聯合報 記者謝育炘╱即時報導

射箭教練陳伯謙在華山草原自治區犯下分屍案，租借自治區場地的團體「野青眾」，陸續被民眾爆料行徑誇張。例如「野青眾」涉嫌於6月中旬擅闖台鐵華山引道地下軌道的禁區，呼朋引伴開電音趴，由於引道跟台鐵台北車站行車主線相通，「野青眾」的行為已涉嫌危及行車安全，台鐵已經報警處理，鐵路警察局會傳喚主辦及相關人員，依鐵路法送辦，台鐵也會加裝蛇籠並加強巡檢。

「野青眾」涉嫌於6月中旬擅闖台鐵華山引道地下軌道的禁區，呼朋引伴開電音趴，由於引...
「野青眾」涉嫌於6月中旬擅闖台鐵華山引道地下軌道的禁區，呼朋引伴開電音趴，由於引道跟台鐵台北車站行車主線相通，「野青眾」的行為已涉嫌危及行車安全，台鐵已經報警處理，鐵路警察局會傳喚主辦及相關人員，依鐵路法送辦。翻攝網路
分享

台鐵野青眾自治區

相關新聞

網傳松江南京旅客揮刀 捷警：105年舊事件

2018-06-20 17:17

世新情殺女學生：被臉書、電話、LINE、簡訊長期騷擾

2018-06-20 17:01

養子獨吞500萬遺產 親生兄妹不饒他

2018-06-20 15:15

前五月毒品及槍彈緝獲數量 超過2017年整年

2018-06-20 14:51

蘇花公路火燒車 火滅人平安

2018-06-20 14:43

蘇花公路東澳段傳火燒車 消防局搶救中

2018-06-20 14:37

國小體育師管教失控 踹童還拿記分板砸

2018-06-20 13:19

菲律賓2漁民海上漂流7天 幸好遇上台灣漁船

2018-06-20 13:14

他對愛河小便 失足墜河泡在自己尿尿中

2018-06-20 12:59

搭火車不補票貪圖106元 他被依詐欺罪罰5千元

2018-06-20 11:17

逛基隆廟口夜市手提袋被刀割破 疑扒手出沒

2018-06-20 10:34

婦栽進文化中心水池溺水 暫無生命跡象

2018-06-20 09:34

超驚險！工廠暗夜火警 破門竟是滿屋氣體鋼瓶

2018-06-20 08:43

天雨路滑 高雄凌晨計程車撞對向轎車

2018-06-20 08:31

跳水遇漲潮 坐困礁石

2018-06-20 00:28

高港意外 中鋼大船撞凹貨櫃船

2018-06-19 23:34

南市地下道坍陷坑人 3騎士摔傷

2018-06-19 23:03

賓士車不明原因倒退 車主被壓失去生命跡象

2018-06-19 22:23

消防員跑錯家 瑞穗「吉祥」溫泉館3分之2被燒光

2018-06-19 19:57

中鋼船撞凹長榮貨櫃輪 後續保險公司處理

2018-06-19 19:55

選戰升溫賄選傳聞多 彰化縣爭取3千萬元激勵基層查賄

2018-06-19 19:26

粵語老婦迷途 還好有人臉辨識系統

2018-06-19 19:16

盜用電視截圖網售禁藥 警逮一女送辦

2018-06-19 18:18

風浪大交通船上下顛簸 年輕男子震到尾椎受傷

2018-06-19 18:10

天雨路滑 油罐車在快速路自撞護欄

2018-06-19 18:09

員警不諳系統操作 派出所跑馬燈出現三字經

2018-06-19 17:53

網路詆毀墾丁評論造假 縣府助受害店家揪「凶」

2018-06-19 17:33

糊塗駕駛油槍沒抽出就開車 害員工遭油槍擊中受傷

2018-06-19 17:22

休旅車內男子正在寫遺書 新店警即時發現阻止悲劇

2018-06-19 15:59

台南地下道坍陷 開挖後原來下方還有更大的洞

2018-06-19 15:42

驚悚！桃市傳護稻毒鳥 田間現上百鳥屍

2018-06-19 15:22

常看新聞就一定知道老公偷情？大老婆上訴捍主權

2018-06-19 14:37

淡水祖師爺繞境 社團直播鷹架倒塌砸到觀眾

2018-06-19 14:35

2民眾因漲潮受困龍洞 已被順利救回

2018-06-19 14:01

糗了！遇漲潮游不回來 2男子受困礁石上

2018-06-19 13:50
看更多

熱門文章

直擊／華山引道變「荒唐樂園」 民進黨部陷國安危機

2018-06-20 14:13

國內分屍人數最多的吳應弘早已槍決 現在呢？

2018-06-19 20:58

「野青眾」闖入台鐵禁區 封閉的華山引道變開趴區？

2018-06-20 12:03

彭懷真：沉溺A片與玩具化 恐怖情人2特質

2018-06-20 11:19

棄屍兩套做法 華山分屍案疑有共犯

2018-06-19 23:56

華山分屍案失蹤期間搜尋畫面曝光！ 凶嫌若無其事還微笑

2018-06-20 12:29

消防員跑錯家 瑞穗「吉祥」溫泉館3分之2被燒光

2018-06-19 19:57

北檢高調公布王炳忠起訴書 周泓旭有意見了！

2018-06-20 16:07

百野繞境、人類動物園 「野青眾」最根本的面貌是這樣

2018-06-20 14:40

高雄人都認識的「陳財佑」 他變萌了

2018-06-19 19:42

網傳松江南京旅客揮刀 捷警：105年舊事件

2018-06-20 17:17

用這種拖把要小心！她被柄頭插進手肘、當場削肉噴血

2018-06-20 14:37

連續檢舉魔人的噩夢！即時簡訊提醒違規下月上線

2018-06-20 17:00

扯！野青眾入侵華山軌道辦電音趴 台鐵報警

2018-06-20 13:35

新北驚傳狼師 至少7名小學生遭伸魔爪

2018-06-20 12:01

借千萬還不了？ 與女友同歸於盡

2018-06-20 00:04

新北爆鐘點狼師 校方：早已停聘調查 若屬實通報全國

2018-06-20 14:38

婦栽進文化中心水池溺水 暫無生命跡象

2018-06-20 09:34

轎車駛過高雄仁武淹水區 車牌也跟著「游」走了

2018-06-19 22:23

報復被要求排隊 男子用千元買糖果、顆顆分開結帳

2018-06-20 15:29

龔照勝遺產掀波 兒與繼母爭豪宅

2018-06-20 00:21

繼父性侵產子 少女求情「他比我生父對我還好」

2018-06-20 11:05

分屍案頻傳因廢死？邱太三：沒廢死 按程序執行死刑

2018-06-20 12:00

德安航空涉詐欺董事長被約談 十年詐領數億元

2018-06-20 14:25

女模命案下月將宣判 檢方引東野圭吾小說求死刑

2018-06-19 21:44

賓士車不明原因倒退 車主被壓失去生命跡象

2018-06-19 22:23

警員當街逮人起獲千萬K他命 倒抽一口涼氣

2018-06-20 09:42

賓士車卡山溝「倒退嚕」 倒楣代駕搬車遭輾斃

2018-06-20 11:31

女模命案辯論 檢方為何引用東野圭吾小說求處死刑？

2018-06-19 22:32

板橋分屍案告別式 死者哥哥：十個死刑都無法原諒

2018-06-20 11:34

派出所警員通風報信給賭場？法院還他清白

2018-06-19 21:56

工讀生雨天外送全身濕透 慘被莫名客訴「獎金全無」

2018-06-20 11:45

見警酒測迴轉離去 法官撤罰單

2018-06-20 00:26

「你中了100萬」對方坦言是詐騙 卻還是因「貪」被騙

2018-06-20 17:02

養子獨吞500萬遺產 親生兄妹不饒他

2018-06-20 15:15

影／基隆漁船釣魚台北方遭日船撞擊 船長控肇逃追70浬

2018-06-20 12:17

昏沉遭性侵？ 她還能吵架、走下10樓

2018-06-20 00:06

野青眾闖華山引道開趴 梅花里里長：每個人都爬得進去

2018-06-20 14:40

世新情殺女學生：被臉書、電話、LINE、簡訊長期騷擾

2018-06-20 17:01

板橋遭分屍黃女遺體修復 20日出殯

2018-06-19 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top