天雨路滑 台61線拖車追撞小貨車兩人受傷

2018-06-20 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



西濱快速道路(台61線）171.4北上路段，今天上午9時30許發生小貨車與拖車追撞事故，兩名司機均受傷送醫，交通一度受阻，隨後迅速排除，肇事原因由警方調查中。

前往救援的線西消防分隊指出，救護車趕到現場時，56歲的王姓拖車司機坐在路邊，右手與頭部均受傷，小貨車王姓司機背部、左小腿均受傷，均送往彰濱秀傳醫院救治，無大礙。