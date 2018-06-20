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天雨路滑 台61線拖車追撞小貨車兩人受傷

2018-06-20 12:27聯合報 記者劉明岩╱即時報導

西濱快速道路(台61線）171.4北上路段，今天上午9時30許發生小貨車與拖車追撞事故，兩名司機均受傷送醫，交通一度受阻，隨後迅速排除，肇事原因由警方調查中。

前往救援的線西消防分隊指出，救護車趕到現場時，56歲的王姓拖車司機坐在路邊，右手與頭部均受傷，小貨車王姓司機背部、左小腿均受傷，均送往彰濱秀傳醫院救治，無大礙。

由於中部地區今天上午雨勢不小，警方懷疑是天雨路滑，加上視線不佳，才釀成車禍

西濱快速道路(台61線）171.4北上路段，今天上午9時30許發生小貨車與拖車追...
西濱快速道路(台61線）171.4北上路段，今天上午9時30許發生小貨車與拖車追撞事故，兩名司機均受傷送醫。照片／彰化縣消防局提供
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西濱快速道路(台61線）171.4北上路段，今天上午9時30許發生小貨車與拖車追...
西濱快速道路(台61線）171.4北上路段，今天上午9時30許發生小貨車與拖車追撞事故，兩名司機均受傷送醫。照片／彰化縣消防局提供
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西濱快速道路(台61線）171.4北上路段，今天上午9時30許發生小貨車與拖車追撞事故，兩名司機均受傷送醫。照片／彰化縣消防局提供
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