超驚險！工廠暗夜火警 破門竟是滿屋氣體鋼瓶

2018-06-20 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



仁武一家氣體工廠深夜傳出火警，由於屋內堆滿氣體鋼瓶，高溫灌救下險象環生。記者王昭月／翻攝 分享 facebook 高雄市仁武區一家氣體工廠今天凌晨1點多竄出火舌，消防人車趕到現場，破門時發現堆放整廠的氧氣和乙炔鋼瓶，形同整屋「炸彈」，險象環生。消防人員冒險進到2樓庫房射水降溫搶救，基於安全將鋼瓶分批搬出戶外，連坐鎮指揮的大隊長王宗展都為消防員的安危心驚膽跳。

高雄雨勢不斷，仁武區深夜仍有工廠傳出火警，消防人員趕抵現場發現，火煙雖不大，但整廠堆放易燃氣體鋼瓶，一旦高溫影響到氣瓶穩定性，有如「炸彈」。

消防人員找到2樓起火點冒雨搶救，一名消防人員疑因換氣過度，身體不適，先撤到工廠10公尺外，所幸火場後來迅速控制，否則後果難以預料，失火原因仍待鑑定。

坐鎮指揮的高雄市消防局第四大隊長王宗展事後在臉書表示，這是一場讓他心驚動魄的小火警。消隊弟兄到達現場時，看起來火煙雖不大 ，但破門後，眼前出現的是整廠的氧氣及乙炔鋼瓶。

他表示，現場狀況不明，但消防員還是勇敢搶救，起火點是夾層的五金物品，經大家奮力救火，沒有延燒到下面的鋼瓶，否則後果不堪設想。「想想消防人員的命真是上天給的，若不是處理的好，還真難想像」，從事消防救災，遇過很多爆炸現象，就是沒有今天的感受那麼深。