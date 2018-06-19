選戰升溫賄選傳聞多 彰化縣爭取3千萬元激勵基層查賄

2018-06-19 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣五合一選舉升溫，檢警調已上緊查賄發條，縣警察局長林順家決定上火線，20日首站到北斗偵查隊要與各小隊的偵查佐逐一「口試」，了解基層對選情的掌握情形，下一站是22日到田中偵查隊。林順家說，他要了解基層查賄人員對選舉的掌握情形，也了解基層需要警方提供什麼協助，是意見交流。

距投票還有5個多月，已有賄選傳聞，縣長魏明谷向檢警說，他已向中央爭取3000萬元查賄績效獎金，要激勵基層大展身手。檢警調和縣府政府今天起在全縣舉辦12場次反賄選宣導講習，首場在彰化縣政府演藝廳，邀請市民代表、里鄰長和民眾共八百多人參加。

五合一選舉11月24日投票，彰化檢方已受理檢舉疑似賄選19件、暴力2件，都分案由檢察官追查。目前成案的選舉暴力，是鹿街港民代表會副主席郭熤水被打傷斷牙案。

過去，縣警察局長也會到各分局禮堂召集派出所長、所有偵查隊員座談，林順家決定到各分局，與偵查隊各小隊逐一面談，是彰化縣首見。不願具名的偵查佐說，往昔各分局選舉查察座談會是大家一起來，由小隊長負責陳報，偵查佐當聽眾；這回局長要求每名偵查佐分別報告自己對勤區選情的掌握情形，可能還會一問一答，無法矇混，讓基層繃緊神經。