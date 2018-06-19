休旅車內男子正在寫遺書 新店警即時發現阻止悲劇

2018-06-19 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新店警分局中民派出所日前獲報，57歲姚姓男子疑因財務問題打算輕生，警方不敢輕忽，經由手機定位發現姚男正在石碇山區，中民所長吳俊達立刻帶領楓子林所警員李俊逸趕往現場，凌晨3點發現姚男正在車內寫遺書。